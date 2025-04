Ein 6-jähriges Kind fragte Tom Hardy, ob er Goldfische mehr liebt als Menschen, und seine Antwort ist fantastisch

Als Schauspieler wird man oft mit Fan-Momenten konfrontiert, die man nicht kommen sieht. So auch Tom Hardy, der sich einer unerwarteten Frage stellen musste.

Die Begegnung zwischen Tom Hardy (Venom, MobLand) und einem besonders jungen Fan geriet unerwartet philosophisch. Doch der Schauspieler schlug sich tapfer und überzeugte durch seine wohldurchdachte Gegenrede zum Thema Goldfisch.

Tom Hardy konterte Goldfisch-Frage mit unerwartetem Tiefsinn

Wie in einem Video auf dem Instagram-Kanal Film File Media zu sehen ist, widmete sich Tom Hardy in dem BBC-Format Kids Ask Difficult Questions im Jahr 2018 den Fragen besonders junger Zuhörer:innen. Dabei beschäftigte ihn besonders der Einwurf des 6-jährigen Jimmy:

Hallo, ich heiße Jimmy und bin sechseinhalb Jahre alt. Ich liebe Goldfische, weil sie golden sind. Magst du Goldfische mehr als Menschen?

Tom Hardy wirkte angesichts dieser Überlegung leicht irritiert, zögerte dann aber keine Sekunde und setzte sogleich zu einer Antwort an:

Jimmy, Jimmy, Jimmy. Alle fühlenden Lebewesen sind wichtig, deswegen glaube ich nicht, dass man das eine mehr lieben kann als das andere. Wir können uns selbst in allen Lebewesen sehen.

Zusätzlich zu der tiefsinnigen Antwort ergänzte er noch:

Man muss sich um jedes Wesen kümmern und ihm mit Liebe begegnen. Es sei denn, es greift dich an. In diesem Fall solltest du es liebevoll mit einem großen Stock abwehren. Liebe alle Dinge – es sei denn, es greift dich an, Kumpel.

Der (sichtlich beeindruckte) Moderator beglückwünschte Tom Hardy daraufhin zu seiner Erwiderung. Niemand hatte erwartet, dass der Darsteller derart in die Tiefe gehen würde.

Mit seiner fast schon philosophischen Ausführung über den Wert fühlender Lebewesen konnte Tom Hardy eindeutig punkten. Wer weiß, vielleicht hat sogar Jimmy noch einmal neu über das komplexe Verhältnis zwischen Mensch und Goldfisch nachgedacht.