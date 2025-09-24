Ein finaler Patzer entscheidet über 46.000 Euro: Gefragt - Gejagt-Fans sind begeistert über phänomenales Finale

Bei Gefragt - Gejagt kommt es neben spannenden Einzelduellen auch gerne mal zu packenden Finals, wie es diesmal der Fall war. Das Finale wurde buchstäblich in letzter Sekunde gewonnen.

Es gibt nichts Schöneres für Gefragt - Gejagt-Fans, als wenn sich nicht nur die Kandidat:innen verausgaben, sondern auch die Jägerinnen oder Jäger. Fans der Quizshow konnten sich in einer kürzlichen Folge aber auch noch über ein hochspannendes Finale freuen.



Gefragt - Gejagt-Team erreicht 21 Punkte im Finale

Am Montag, dem 22. September, beeindruckte ein Gefragt - Gejagt-Team den Jäger Sebastian Klussmann. Es schafften nicht nur drei Kandidat:innen in das Finale, sondern Kandidat Dirk konnte sich auch in der letzten Runde satte 40.000 Euro im Duell gegen den Jäger holen, weshalb das Team im Finale 46.500 Euro zu verteidigen hatte.



Das Dreierteam verteidigte das Geld, als ob ihr Leben davon abhinge. Sie beantworteten viele schwierige Fragen bravourös und mussten kaum eine Frage passen. Am Ende konnten sie sagenhafte 21 Punkte herausholen – eine Leistung, die Jäger Klussmann erstmal einholen musste.



Klussmann glänzt: Gefragt - Gejagt-Finale entscheidet sich in letzter Sekunde

Doch der Jäger ließ sich nicht unterkriegen. Er schaffte es, 15 Fragen in einem Lauf zu beantworten, bis er sich einen Patzer erlaubte. Als sich Klussmann innerhalb der letzten 20 Sekunden seinen zweiten Fehler erlaubte, war das Team hellwach und konnte den Jäger zurücksetzen. Klussmann musste somit innerhalb von 16 Sekunden vier Fragen richtig beantworten.



Der Jäger ließ jedoch nicht locker und beantwortete die letzte Frage, die ihm zum Sieg fehlte, in der letzten Sekunde. Diese stellte sich als falsch heraus und das Team konnte ihn sogar nochmal zurücksetzen. Das Team konnte sich somit einen Gewinn von 46.500 Euro sichern.

"Eines der besten Finals seit Langem": Fans sind überwältigt vom Finale

Gefragt-Gejagt-Fans waren begeistert von einem so spektakulären Finale. "Eines der besten Finals in letzter Zeit", schreibt ein Fan auf Instagram. Eine andere Person meint: "Sehr beeindruckende Leistung". Eine weitere Person fällt ein ähnliches Urteil:



So sollte ein Finale sein und vor allem öfter! Noch besser wäre natürlich gewesen, wenn Sebastian Klussmann gewonnen hätte, dennoch war es eines der besten Finals seit Langem.

Auch auf X gab es begeisterte Stimmen über das Finale. So lobt dieser Fan vor allem auch Jäger Sebastian Klussmann:

So könnt ihr Gefragt - Gejagt schauen

Gefragt - Gejagt läuft von Montag bis Freitag um 18:00 Uhr im Ersten. Wer eine Folge verpasst hat, kann diese für einen Monat in der ARD-Mediathek nachholen.

