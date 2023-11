Ein Muss für Sci-Fi-Fans: Patrick Stewart feiert seinen Star Trek-Abschied in Picard Staffel 3 [Anzeige]

Seit 36 Jahren begleitet Patrick Stewart Science-Fiction-Fans weltweit in Star Trek. Nun könnt ihr euch seinen Abschied in Star Trek: Picard Staffel 3 nach Hause holen.

Vor fast 4 Jahrzehnten erhielt Patrick Stewart die schwierige Aufgabe, Star Trek ins nächste Jahrhundert zu führen. Als Captain Jean-Luc Picard trat er das Erbe der Original-Crew an und mit ihm verliebte sich eine neue Generation in die Science-Fiction-Reihe. Nach Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert und mehreren Kinofilmen begann Stewart seine vorerst letzte Weltraum-Reise in Star Trek: Picard. Dieses Jahr feierte das Finale der Serie Premiere und jetzt könnt ihr euch die famose 3. Staffel nach Hause holen.

Das erwartet euch in der 3. Staffel von Star Trek: Picard

Admiral Jean-Luc Picard bereitet sich auf das nächste Kapitel in seinem Leben vor. Eines, das weniger Gefahren und waghalsige Abenteuer beinhaltet. Doch dann erhält er überraschend eine seltsame Botschaft. Eine Person aus seiner Vergangenheit befindet sich in größter Gefahr. Um sie zu retten, muss Picard Mitglieder seiner früheren Enterprise-Crew kontaktieren. Noch ahnt er nicht, welche Macht sich ihm entgegenstellen und das Schicksal der Föderation bedrohen wird.



Die zehn Episoden lange 3. Staffel von Picard wurde von der Kritik gefeiert. Star Trek-Fans können sich auf ein emotionales Wiedersehen mit Will Riker (Jonathan Frakes), Worf (Michael Dorn), Geordi La Forge (LeVar Burton) und anderen vertrauten Figuren freuen. Und selbst wenn man keine Minute von Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert gesehen hat, begeistert die Serie mit fesselnder Science-Fiction-Unterhaltung. Moviepilot-Serien-Experte Max Wieseler schrieb dazu:

Picard Staffel 3 ist mit Abstand die beste der Serie. Die Erzählweise ist thematisch dicht, homogen und findet die ideale Balance aus Action, Spannung sowie düsterer, emotionaler und oft sogar unerwarteter, aber nie unpassend witziger Szenen. Ich habe mitgefiebert, geweint und gelacht.

Die 3. Staffel der Science-Fiction-Serie ist jetzt im Heimkino erhältlich

Seit dem 16. November 2023 gibt es Star Trek: Picard Staffel 3 auf DVD, Blu-ray und als limitiertes Blu-ray-Steelbook im Handel. Die Editionen beinhalten alle zehn Episoden der Staffel sowie über zwei Stunden Bonusmaterial, das tiefere Einblicke hinter die Kulissen gewährt. Insgesamt könnt ihr euch auf siebeneinhalb Stunden Star Trek-Unterhaltung freuen.

Einen Vorgeschmack gibt es in diesem Bonus-Clip aus Star Trek: Picard Staffel 3:

Picard - Staffel 3 Bonusclip (Deutsche UT) HD

Zusätzlich gibt es jetzt neu im Handel das ideale Weihnachtsgeschenk für Star Trek-Fans, die Star Trek: The Picard Legacy Collection. Die umfangreiche Box beinhaltet alle Serien mit Jean-Luc Picard, also Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert mit den Staffeln 1 bis 7 und Star Trek: Picard mit den Staffeln 1 bis 3. Zudem sind mit Star Trek VII – Treffen der Generationen, Star Trek VIII – Der erste Kontakt sowie Star Trek IX – Der Aufstand und Star Trek X – Nemesis alle Filme mit Picard an Bord. Freut euch auf alle Picard-Abenteuer und 35 (!) Stunden Bonusmaterial.

Wir verlosen die 3. Staffel von Star Trek: Picard

Ihr wollt euch die 3. Staffel von Star Trek: Picard nach Hause holen? Dann macht mit beim Gewinnspiel und mit etwas Glück gehört sie euch. Moviepilot verlost gemeinsam mit Paramount Home Entertainment 6 x die Blu-ray der 3. Staffel sowie 1 x das Blu-ray Steelbook.

Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst ihr lediglich das folgende Formular ausfüllen. Schreibt einfach euren Lieblingsmoment mit Picard in das Antwort-Feld:

Du musst bei Moviepilot angemeldet sein, um am Gewinnspiel teilnehmen zu können. Jetzt anmelden Gewinnspiel

Die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen könnt ihr hier nachlesen.

Das Gewinnspiel läuft bis zum 24. November. Die Gewinner:innen werden danach von uns benachrichtigt. Viel Erfolg!