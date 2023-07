Ein Traum für Fantasy-Fans: Wenn ihr jetzt schnell seid, könnt ihr über 1000 Anime kostenlos streamen (und es gibt noch mehr)

Der Xbox Game Pass Ultimate bietet euch nicht nur eine riesige Bibliothek an PC- und Konsolenspielen, sondern schenkt euch als Extra 75 Tage kostenlosen Zugang zum Crunchyroll Mega-Fan-Abo mit mehr als 1000 Anime-Serien und Filme.

Der Xbox Game Pass ist ein Abomodell von Microsoft, eine Art "Netflix für Gamer:innen", bei der ihr während der Mitgliedschaft unbegrenzten Zugriff auf mehr als 100 PC- und Konsolenspiele erhaltet. Viele davon sind hochwertige Blockbuster-Titel und oft auch brandneu. Aber damit nicht genug: In der Premiumvariante Xbox Game Pass Ultimate bekommt ihr gratis Extras und Partnerangebote - und die gibt es jetzt im Probemonat für nur 1 Euro *.

Hier kommt Crunchyroll ins Spiel. Als neuestes Partnerangebot gibt es den Anime-Streaming-Dienst für 75 Tage kostenlos. Genug Zeit also, um paar Animes rauf und runter zu streamen. Ich kann so endlich Demon Slayer oder Attack on Titan weitergucken. Ihr bekommt also einen Monat lang für 1 Euro mehr als 100 Animes und 100 Videospiele.

Das Angebot gilt allerdings nur, falls ihr kein laufendes Abo bei Crunchyroll habt. Auch wenn ihr bereits ein Probeabo in den letzten Monaten hattet, funktioniert das Angebot nicht. Es handelt sich übrigens um die Premium-Variante, das sogenannte das Mega-Fan-Abo, das normalerweise 9,99 Euro pro Monat kostet. Damit könnt ihr die Anime-Serien und Filme nicht nur streamen, sondern auch herunterladen und offline anschauen.

75 Tage Crunchyroll kostenlos: So geht's

Nach der Anmeldung könnt ihr die Vorteile des Xbox Game Pass Ultimate auf der Xbox, dem PC oder in der App am Handy abrufen. Dort bekommt ihr einen Code den ihr direkt bei Crunchyroll einlösen könnt. Bis zum 27. Oktober habt ihr dafür Zeit. Selbst wenn ihr mit Gaming nichts am Hut habt, lohnt sich das Angebot, da ihr den Xbox Game Pass monatlich kündigen könnt. Es könnte also ratsam sein, das Game-Pass-Abo gleich wieder zu kündigen, um nicht aus Versehen einen Monat zu viel zu zahlen.

Das kostet der Xbox Game Pass Ultimate normalerweise:

Aktuell liegt der Preis für den Game Pass Ultimate bei 14,99 Euro, was für die gebotenen Spiele und Extraangebote absolut fair ist. Bei Amazon bekommt ihr die Mitgliedschaft für einen Monat allerdings noch für 12,99 Euro. Hier lässt sich also auch noch sparen.

Diese Spiele im Xbox Game Pass sind besonders beliebt: Die Liste der Games liest sich wie die Crème de la Crème, dabei sind Dauerbrenner wie GTA V, Minecraft, FIFA 23 und aktuelle Hits wie Forza Horizon 5, Halo Infinite oder das heiß erwartete Sci-Fi-Abenteuer Starfield, das exklusiv für PC und Xbox erscheinen wird. PS5-Spieler:innen bleiben leider außen vor.

