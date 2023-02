Eine der besten Comedy-Serien aller Zeiten mit zwei perfekten Staffeln wird 40 Jahre später neu aufgelegt

Sie gilt als eine der besten Sitcoms aller Zeiten: Fawlty Towers mit Monty Python-Star John Cleese. Nun wagt sich Cleese an ein Revival.

Der Brite John Cleese wurde durch Monty Python's Flying Circus berühmt, aber das Glanzstück seiner Karriere ist eine andere Serie: Fawlty Towers lief in zwei Staffeln zwischen 1975 und 1979. Es war eine Sitcom über britische Engstirnigkeit, Ressentiments und die Hybris eines Mannes, der nach unten tritt und nach oben buckelt. Nach 12 Episoden war Schluss und das war gut so. Fawlty Towers war nicht nur eine der lustigsten Comedy-Serien aller Zeiten, sondern perfekt und keine Sekunde zu lang.



Das könnte sich jetzt ändern.

John Cleese arbeitet an Revival eines Comedy-Hits

Gestern wurde bekannt, dass John Cleese gemeinsam mit seiner Tochter Camilla Cleese an einem Revival von Fawlty Towers arbeitet. Produziert wird die Serie unter anderem von Rob Reiner (Stand by Me). Einen Sender gibt es noch nicht.

BBC Der Haupt-Cast von Fawlty Towers

Das Original handelte von Basil Fawlty, der mit seiner dominanten Ehefrau Sybil das Hotel Fawlty Towers führt, obwohl er dazu ganz und gar nicht geeignet ist – zum Beispiel, weil er Menschen hasst. Die Fortsetzung wird sich um Basils Beziehung zu einer Tochter drehen, von der er lange Zeit nichts wusste. Gemeinsam wollen sie ein Hotel führen, wie Variety berichtet.

Ein Wiedersehen mit den Original-Stars an der Seite von John Cleese ist leider unwahrscheinlich. Connie Booth, mit der er Fawlty Towers einst kreierte, hat sich von der Schauspielerei zurückgezogen. Bei seiner Serien-Ehefrau Prunella Scales wurde laut Angaben ihres Ehemanns eine Alzheimer-Erkrankung diagnostiziert. Andrew Sachs, der den liebenswürdigen Kellner Manuel spielte, ist 2016 im Alter von 86 Jahren verstorben.

Einen Starttermin hat das Revival von Fawlty Towers noch nicht. Die Erwartungen sind jedoch hoch. Es passiert schließlich nicht jeden Tag, dass sich jemand traut, eine der besten Serien aller Zeiten mit über 40 Jahren Abstand weiterzuführen.

In diesem Text erfahrt ihr, warum Fawlty Towers Serien wie The Office beeinflusste und seit Jahrzehnten in Bestenlisten auftaucht.

