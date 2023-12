Eine der besten Fantasy-Serien endet überraschend nach Staffel 6: Perfekte Mischung aus Horror und übernatürlicher Komödie streamt bei Disney+

Wer auf Fantasy, Horror und Komödien steht, der wurde in den vergangenen Jahren mit der schrägen Mockumentary What We Do in the Shadows glücklich. Jetzt ist das Ende der Serie bekannt.

Vor neun Jahren brachten Thor 4-Regisseur Taika Waititi und sein Comedy-Partner Jemaine Clement eine äußert eigenwillige Vampir-Geschichte ins Kino. 5 Zimmer Küche Sarg erzählt in vermeintlich dokumentarischen Bildern die Geschichte einer chaotischen Vampir-WG. Auf den Erfolg des Films folgte ein Spin-off in Serienform.

What We Do in the Shadows startete 2019 bei dem US-amerikanischen Sender FX und verlagert die Geschichte von einem Vorort von Wellington nach Staten Island, New York. Vier Jahre später kündigt sich das Ende der beliebten Mischung aus Fantasy, Horror und Komödie an. Laut Vulture ist die bevorstehende 6. Staffel die letzte.



Großes Finale von Fantasy-Horror-Komödie: What We Do in the Shadows endet nach Staffel 6

Im Mittelpunkt von What We Do in the Shadows befinden sich vier Vampire, die es sich in einer Wohngemeinschaft gemütlich gemacht haben: Nandor (Kayvan Novak), Laszlo (Matt Berry), Colin (Mark Proksch) und Nadja (Natasia Demetriou). Dazu kommt ein menschlicher Mitbewohner/Sklave Guillermo (Harvey Guillen).

Aufbauend auf dieser Prämisse sind bisher fünf Staffeln mit jeweils zehn halbstündigen Episoden erschienen. Die 6. Staffel soll 2024 bei FX erscheinen und die Geschichte mit weiteren zehn Episoden zu einem Ende führen. Darüber hinaus existiert mit Wellington Paranormal auch eine neuseeländische Spin-off-Serie des Originals.

Wo kann man die Vampir-Mockumentary What We Do in the Shawdos in Deutschland schauen?

Die ersten vier Staffeln von What We Do in the Shadows findet ihr in Deutschland bei Disney+ und Joyn im Streaming-Abo. Die 3. Staffel streamt zudem bei MagentaTV. Amazon, Apple und Google Play bieten alle fünf Staffeln mit diversen Kauf- und Leihversionen als Stream an.

