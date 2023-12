Die besten Serien 2023 bei Netflix, Amazon & Co. – mit 3 richtig guten Sci-Fi-Tipps, die viel zu wenige gesehen haben

Das Serienjahr 2023 hatte einige Highlights zu bieten. Von Netflix-Fantasy bis hin zu genialen Sci-Fi-Geheimtipps: Wir stellen euch die besten Serien des Jahres vor.

Bevor sich das Jahr 2023 verabschiedet, blicken wir zurück auf Hunderte von neuen Serien und Staffeln, die es in den vergangenen 12 Monaten zu entdecken gab. Allein Netflix überwältigte mit 165 Neuheiten und 81 Fortsetzungen so manchen Serien-Fan.

Aber was hat sich aus den endlosen Startlisten von Netflix, Amazon, Disney+ und Co. wirklich gelohnt und welche Geheimtipps habt ihr womöglich verpasst? Wir haben für euch die 23 besten Serien 2023 im Podcast gekürt.

Die besten Serien-Staffeln 2023 bei Netflix, Amazon und Co. im Podcast

In unserem 2-teiligen Jahresrückblick nehmen wir die 23 besten Serien 2023 unter die Lupe. Die Auswahl setzt sich zusammen aus den von der Moviepilot-Community bestbewerteten Neuheiten des Jahres und persönlichen Serien-Tipps. Egal ob Drama, Comedy, Fantasy, Horror, Thriller oder Science-Fiction: Hier ist für jeden Serienfan mindestens ein Highlight dabei.

Vor allem für Sci-Fi-Fans gab es 2023 eine überraschende Vielfalt an richtig guten Genre-Stoffen zu entdecken. Eine postapokalyptische Gesellschafts-Dystopie, eine geniale KI-Comedy von Lost-Co-Schöpfer Damon Lindelof und die neue Staffel einer unterschätzten Raumfahrt-Saga zählen zu den großen Science-Fiction-Tipps des Jahres.

Folgende Serien stellen wir euch im ersten Teil des Podcasts vor:

Die 10 vorgestellten Serien sind erst der Anfang. Teil 2 des Rückblicks auf die 23 besten Serien des Jahres gibt es ab dem 27. Dezember bei Spotify, Apple Podcasts und vielen weiteren Podcast-Apps zu hören.

