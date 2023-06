Eine der besten Sci-Fi-Serien kostenlos streamen: Marvel-Star spielt 17 (!) verschiedene Klone und schafft das Unmögliche

Fast 10 Jahre vor She-Hulk spielte Tatiana Maslany die Hauptrolle in einer Serie, die es viel zu lange nirgendwo im Stream gab. Jetzt könnt ihr den Sci-Fi-Geheimtipp Orphan Black sogar umsonst gucken.

Stellt euch vor, ihr seid am Bahnhof, wartet auf den Zug und plötzlich begeht eine Frau Suizid. Traumatisierend genug, oder? Doch dann kommt ihr näher und stellt fest: Die Tote sieht exakt so aus wie ihr! Mit diesem Szenario startet eine der besten Sci-Fi-Serien überhaupt (bei Moviepilot mit 7,8 bewertet): Orphan Black.

Lange gab es die kanadische Serie, in der Hauptdarstellerin Tatiana Maslany über ein Dutzend verschiedene Rollen spielt, nirgendwo zu streamen. Jetzt gibt es alle 5 Staffeln des gefeierten Sci-Fi-Thrillers bei Amazons werbefinanziertem Streaming-Angebot Freevee *. Und das lohnt sich insbesondere für Fans toller Frauen-Figuren und düsterer Geheimnisse.

Darum geht es im Sci-Fi-Geheimtipp Orphan Black

Sarah Manning (Maslany) will weg. Von ihrem gewalttätigen Ex-Partner (Michael Mando, zuletzt fantastisch in Better Call Saul), aber auch von dem Leben, das sie so dramatisch verkackt zu haben scheint. Nicht mal ihre Tochter darf die Waise, die zusammen mit ihrem "Bruder" Felix (Jordan Gavaris) bei einer Ziehmutter aufgewachsen ist, bei sich haben! Als eine Frau vor ihren Augen Suizid begeht, die ihr unglaublich ähnlich sieht, nutzt Sarah die Chance auf ein neues Leben – und gibt sich fortan als Polizistin Beth Childs aus.

Seht hier den Trailer zu Staffel 1 von Orphan Black:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Statt dem perfekten neuen Leben erwarten Sarah aber ganz neue Probleme: Bei den Nachforschungen zum Hintergrund der Toten findet sie heraus, dass es noch mehr Frauen gibt, die exakt so aussehen wie sie. Frauen wie die geniale Studentin Cosima und die nur oberflächlich perfekte Vorstadt-Mutti Alison. Sie alle scheinen Klone zu sein, die im Rahmen eines Genexperiments geschaffen wurden. Doch warum? Und wer ist die mysteriöse Person, deren Auftrag es zu sein scheint, alle "Ergebnisse" dieses Experiments zu töten? Es wirkt, als könne Sarah plötzlich niemandem mehr trauen.

Orphan Black ist ab 16 Jahren freigegeben, lief von 2013 bis 2017 und hat insgesamt 5 Staffeln mit je 10 Folgen. Für alle, denen es nach einer Fortsetzung der Sci-Fi-Serie dürstet, gibt es gute Nachrichten: Mit Orphan Black: Echoes bekommt die Geschichte um ein mysteriöses Klon-Projekt nach 6 Jahren ein Spin-off.

Marvel-Star Tatiana Maslany brilliert in 17 verschiedenen Rollen

Orphan Black schafft die perfekte Balance zwischen Mystery-Thriller, abgründiger Sci-Fi-Vision, Familiendrama – und ist dann auch noch verdammt witzig. Das liegt allem voran an Tatiana Maslany, die das Unmögliche schafft: 17 Klone zu spielen, die sich alle wie komplett eigenständige Figuren anfühlen. Sogar dann, wenn sie in Szenen miteinander interagieren und niemand außer Maslany im Bild ist. Zu Recht wurde die Schauspielerin dafür mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Emmy für die beste Hauptdarstellerin in einer Drama-Serie.

BBC America Tatiana Maslany (Mitte) spielt in Orphan Black gleich mehrere Hauptrollen

Um die Serie herum entwickelte sich über die Jahre eine begeisterte Fan-Community, der "Clone Club". Insbesondere für weibliche und queere Zuschauende fühlte sich Orphan Black wie eine Offenbarung an. Mit Sarah oder der tragischen Bösewichtin Rachel (ebenfalls Maslany) zeigte die Sci-Fi-Serie nicht nur komplexe Frauencharaktere. Eine der zentralen Liebesgeschichten erzählte mit Cosima und der Genforscherin Delphine (Evelyne Brochu) eine komplizierte lesbische Beziehung jenseits aller Wohlfühl-Klischees.



Auch deswegen fühlt sich Orphan Black 6 Jahre nach dem Ende der Hauptserie wahnsinnig aktuell an – und ist nach wie vor ein echtes Serien-Juwel.

Podcast für Serien-Fans: 15 Sci-Fi-Highlights starten noch dieses Jahr

In den kommenden Monaten gibt es bei Netflix, Disney+ und Co. Franchise-Nachschub von Star Trek, Star Wars und dem MCU sowie jede Menge weiterer Genre-Neuheiten zu entdecken. Im Podcast nehmen wir 15 Neuheiten, die noch dieses Jahr starten, genauer unter die Lupe.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Chaotische Zeitreisen, Überlebens-Kämpfe am Rande des Universums, packende Alien-Verschwörungen auf der Erde oder dystopische Gesellschaften in der Postapokalypse: Die 2023 startenden Sci-Fi-Serien zeigen, wie vielfältig das Genre sein kann.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.