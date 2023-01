Eine der besten Serien bei Disney+ wird noch besser und besetzt Schauspielgöttin in Staffel 3

Seit zwei Staffeln entzückt Only Murders in the Building als verspielte Antwort auf den True-Crime-Hype der letzten Jahre. In Staffel 3 erhält die Serie ein gewaltiges Cast-Upgrade.

Aufregende Neuigkeiten im Only Murders in the Building-Universum: Nach zwei Staffeln, in denen die Serie bereits mit einigen großen Namen überraschen konnte, erwartet uns im Zuge der jüngsten Verlängerung das bisher größte Upgrade mit einem Blick auf das stetig wachsende Ensemble. Ab sofort steht Meryl Streep auf dem Callsheet.



Wie Variety berichtet, hat sich Streep dem Cast der 3. Staffel von Only Murders in the Building angeschlossen. Unklar ist, ob es sich um eine Hauptrolle oder eine Nebenrolle handelt. Ausgehend von der Ankündigung, die von Co-Star Selena Gomez in einem Video festgehalten wurde, scheint Streep einen größeren Part einzunehmen.

Only Murders in the Building bei Disney+: Meryl Streep schließt sich dem Cast von Staffel 3 an

Bei Only Murders in the Building handelt es sich nicht um Streeps erste Serienrolle. Obwohl die Schauspielerin in erster Linie als Leinwandstar bekannt ist, hat sie auch schon diverse Abstecher in die Welt episodisch erzählter Geschichten unternommen. Für das größte Aufsehen sorgte ihre Beteiligung bei dem HBO-Hit Big Little Lies.

Im Mittelpunkt der Geschichte von Only Murders in the Building befindet sich das Nachbarschaftstrio Charles-Haden Savage (Steve Martin), Oliver Putnam (Martin Short) und Mabel Mora (Selena Gomez), die in dem New Yorker Hotel Arconia leben, begeisterte True-Crime-Fans sind und in ein echtes Verbrechen involviert werden.

In der 1. Staffel wollen die den Mord an ihrem Nachbarn Tim Kono (Julian Cihi) aufklären, werden aber zu den Hauptverdächtigen. In der 2. Staffel versuchen sie, ihren Namen reinzuwaschen – mit der Aufklärung eines weiteren Mordes. Dieses Mal hat es Bunny Folger (Jayne Houdyshell), den Präsident des Arconia-Hotels, getroffen.

Neben Streep tauchten in der Vergangenheit mehrere spannende Namen in Only Murders in the Building auf, angefangen bei Tina Fey über Cara Delevingne bis hin zu Amy Schumer, die eine fiktionalisierte Version von sich selbst spiele. In der 3. Staffel kehrt zudem Paul Rudd zurück, der in der vorherigen Runde eingeführt wurde.

Wann startet Only Murders in the Building Staffel 3?

Der Start der 3. Staffel von Only Murders in the Building steht noch nicht fest. Bisher war die Hulu-Serie immer im Sommer zu sehen (Staffel 1 startete im August 2021, Staffel 2 im Juni 2022). Somit ist es sehr wahrscheinlich, dass die neuen Folgen in einem ähnlichen Zeitfenster dieses Jahr bei Disney+ eintreffen.

Was sagt ihr zu Meryl Streeps Casting in Only Murders in the Building?