Eine der besten Serien von Disney+ kehrt mit 2 Mega-Stars zurück: Im Trailer wird ein Marvel-Held getötet

Bei Disney+ kommt bald die 3. Staffel Only Murders in the Building. Die neuen Folgen des unterhaltsamen Krimi-Formats mit Selena Gomez & Co. warten wieder mit großen Co-Stars auf.

Seit der 1. Staffel punktet das Krimi-Highlight Only Murders in the Building bei Disney+ mit viel Humor und Charme. Zur wiederkehrenden Qualität der Serie gehören auch unterschiedliche Gast-Stars, die sich in der kommenden 3. Staffel sehen lassen können. Diesmal werden mit Meryl Streep und Paul Rudd zwei Hochkaräter aufgefahren. Schaut jetzt den neuen Trailer zur 3. Staffel Only Murders in the Building.

Hier ist der neue Trailer zu Only Murders in the Building Staffel 3:

Only Murders in the Building - S03 Trailer (English) HD

Marvel-Star Paul Rudd muss in der 3. Staffel Only Murders in the Building dran glauben

Auch die neue Staffel dreht sich wieder um einen Mordfall, der gelöst werden muss. Diesmal wird an den überraschenden Tod von Schauspieler Ben Glenroy (Rudd) angeknüpft, der im Rahmen von Olivers (Martin Short) Broadway-Show ums Leben kam. Zu den Verdächtigen zählt das Ensemble, zu dem auch Glenroys Co-Star Loretta Durkin (Streep) gehört.

Wann startet die 3. Staffel Only Murders in the Building bei Disney+?

In den USA starten die neuen Folge der unterhaltsamen Krimi-Serie am 8. August 2023 zuerst bei Hulu. Bei uns kommt die 3. Staffel dann auch an diesem Tag zu Disney+.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

