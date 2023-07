Disney+ rettet Percy Jackson mit Fantasy-Serie – seht die neue Besetzung erstmals in ihren Rollen

Disney+ plant mit der Fantasy-Verfilmung einer großen Jugendbuch-Reihe sein eigenes Harry Potter und zeigt auf ersten Bildern die neuen Hauptfiguren des Serien-Remakes Percy Jackson.

2024 kommt die Fantasy-Serie Percy Jackson and the Olympians zu Disney+ *. Nachdem die erste Verfilmung nach zwei Kinofilmen nicht fortgesetzt wurde, will der Streamer in einem Neustart seinen eigenen Harry Potter-Traum wahrmachen – und stellt mit 3 Postern der Hauptfiguren die Serien-Besetzung vor. Wir stellen sie ihren Film-Vorgängern gegenüber.

Percy Jackson bei Disney+: Das sind die neuen Stars der Fantasy-Serie

Die 5-teilige Fantasy-Saga * von Rick Riordan legte mit ihrer magischen Schule (bzw. dem griechisch-mythologisch inspirierten Camp) schon früh Vergleiche zu Harry Potter nahe. Auch hier rückt die Geschichte des jungen Halbgottes, der einen Krieg der olympischen Götter verhindern soll, ein Freundes-Trio im Zentrum: Neben Titelfigur Percy Jackson (Walker Scobell) gehören dazu seine Mitschülerin Annabeth Chase (Leah Jeffries) sowie Satyr-Kumpel Grover Underwood (Aryan Simhadri). Diese drei wichtigsten neuen Stars haben nun Charakter-Poster von Disney+ erhalten.

Disney+ Disney+ Disney+

Im ersten kurzen Teaser Trailer zur Serie Percy Jackson war vor 10 Monaten nur kurz der neue Hauptdarsteller Walker Scobell (aus Netflix' The Adam Project) zu sehen gewesen. Jetzt dürfen wir einen ersten Blick auf das kostümierte Trio werfen, was bedeuten könnte, dass er erste richtige Trailer zur Fantasy-Serie nicht mehr fern ist.

Percy Jackson: Vergleicht die neue Besetzung mit ihrer ersten Fantasy-Version

In der direkten Gegenüberstellung zeigt sich, dass Disneys Fantasy-Neuauflage keine Angst vor Figuren-Veränderungen hat, um sich in seiner eigenen Version mit jüngeren und optisch deutlich anderen Charakteren von den zwei Kinofilmen (2010 und 2013) abzuheben:

Percy Jackson:

Logan Lerman spielte Percy Jackson in den Filmen

Walker Scobell (Secret Headquarters) in der Serie

20th Century Fox / Disney+ Percy Jackson in Film und Serie

Annabeth:

20th Century Fox / Disney+ Percy Jackson: Annabeth in Film und Serie

Grover:

20th Century Fox / Disney+ Percy Jackson: Grover in Film und Serie

Ein konkretes Startdatum hat die von Autor Rick Riordan mit entwickelte Percy Jackson-Serie als Fantasy-Highlight bei Disney+ noch nicht. Sie ist aber seit Februar 2023 abgedreht und soll aber auf jeden Fall 2024 kommen.

Die zwei Percy Jackson-Filme könnt ihr aktuell bei Disney+ schauen* Percy Jackson: Diebe im Olymp streamt auch bei WOW

Podcast für Serien-Fans: 13 Fantasy-Highlights starten noch dieses Jahr bei Netflix, Disney+ und mehr

Für die kommenden Monate stehen bei Netflix, Disney+, Amazon und Co. mehrere spannende Fantasy-Serien in den Startlöchern. Ob Geister-Detektive, deutsche Mythen mit schurkischen Helden oder die Anime-Realserien zu One Piece und Avatar: Wir stellen euch die kommenden 13 Highlights vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben der 3. Staffel The Witcher kehrt auch das Engel-Teufel-Duo von Good Omens nach vier Jahren für eine 2. Staffel in den Stream zurück. Außerdem könnt ihr ein paar vielversprechende Fantasy-Serien entdecken, von denen ihr bis jetzt garantiert noch nichts gehört habt.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.