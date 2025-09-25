Eine der erfolgreichsten Netflix-Serien überhaupt kehrt in einer Woche zurück: Staffel 1 war ein globales Phänomen

In wenigen Tagen kehrt ein gigantischer Netflix-Hit zurück. Die bisherigen Staffeln waren weltweit in aller Munde.

Was treibt Menschen zum Mord? Die Frage dahinter ist die treibende Kraft der Serie Monster, die mit den Staffeln Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer und Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez zum gigantischen Netflix-Hit wurde. In wenigen Tagen erscheint mit Monster: Die Geschichte von Ed Gein jetzt Staffel 3.

Das Vorbild für Hannibal Lecter: Darum dreht sich Monster Staffel 3

Hauptfigur der 3. Staffel ist der berüchtigte Mörder Ed Gein (Charlie Hunnam). Gein wuchs im frühen 20. Jahrhundert im ländlichen US-Bundesstaat Wisconsin auf. Seine Mutter (Laurie Metcalf) verbot ihm viele intensivere Kontakte zur Außenwelt, insbesondere zu Frauen. Er entwickelte eine Obsession mit ihr, die auch über ihren Tod hinausging.

Schaut hier den Trailer zu Monster Staffel 3:

Monster: Die Geschichte von Ed Gein - Trailer (Deutsch) HD

In den 1950ern wurde Gein verhaftet und schließlich wegen des Mordes an einer Frau verurteilt. Einen weiteren gestand er. Darüber hinaus grub er diverse Leichen aus örtlichen Friedhöfen aus – die Körper zerlegte er häufig und fertigte aus den Teilen Masken oder Lampenschirme. Er wird diverser weiterer Morde verdächtigt, die ihm allerdings nie nachgewiesen werden konnten. Er starb in einer Nervenheilanstalt für psychisch kranke Straftäter.

Der Serienkiller Gein gilt als Vorbild diverser Film- und Serienfiguren, wie Hannibal Lecter (Anthony Hopkins) aus Das Schweigen der Lämmer, Norman Bates (Anthony Perkins) aus Psycho oder Leatherface (Gunnar Hansen) aus Blutgericht in Texas.

Wann kommt Monster Staffel 3 zu Netflix?

Monster: Die Geschichte von Ed Gein erscheint am 3. Oktober 2025 bei Netflix in komplettem Umfang. Sie besteht aus acht Folgen.

