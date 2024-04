"Eine der schrecklichsten Szenen": Aktuell härteste Horror-Reihe, die Publikum zum Kotzen brachte, soll in Teil 3 noch viel schlimmer werden

Die ersten beiden Teile der derzeit krassesten Horror-Reihe brachten das Publikum bereits an seine Grenzen. Teil 3 soll nun noch heftiger werden, berichtet der Regisseur von den Dreharbeiten.

Falls euch der garstige Gore in Terrifier und Terrifier 2 schon zu viel war, müssen wir euch leider mitteilen, dass es in Zukunft nicht besser wird. Wie Horror-Regisseur Damien Leone über Terrifier 3 verriet, soll sich die Gewaltdarstellung noch verschlimmern, wenn Killer-Clown Art (David Howard Thornton) in diesem Jahr seine blutige Rückkehr feiert. Auf X (ehemals Twitter) schrieb der Filmemacher:

Ich kann ehrlich sagen, dass wir gerade damit fertiggeworden sind, eine der absurd schrecklichsten Szenen des Terrifier-Franchise zu drehen und ihr werdet nicht glauben, wer es am Set nicht aushalten konnte. Das [Behind the Scenes-Material] ist zum Schreien. Kann es kaum erwarten, bis ihr es alle sehen könnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Terrifier 3: Grenzüberschreitender Horror unterm Weihnachtsbaum

Nach zwei zu Halloween spielenden Terrifier-Teilen verbreitet Art the Clown im kommenden Film zur Weihnachtszeit Angst und Schrecken – aber eben festlich. Der erste Teaser-Trailer und das Poster zeigen ihn als sadistischen Slasher-Santa, der bestimmt nicht nur unartige Jungs und Mädchen bestraft. Statt Geschenken bringt er eine Axt mit. Wie immer hat er es dabei auf die Bewohner:innen von Miles County abgesehen, die vermutlich keinen Torture Porn auf ihrem Wunschzettel hatten.

Cineverse Poster zu Terrifier 3

Zum Cast gehören auch Samantha Scaffidi als Victoria Heyes aus dem ersten Teil und Lauren LaVera als Sienna Shaw aus dem zweiten Teil, sowie Elliott Fullam als Jonathan und Chris Jericho als Burke. Ob es auch ein Wiedersehen mit dem von Amelie McLain gespielten kleinen unheimlichen Mädchen geben wird, wurde noch nicht bestätigt.

Falls Terrifier 3 wirklich noch grausamer sein sollte als seine Vorgängerfilme, müssen wir uns wirklich auf etwas gefasst machen. Schließlich gilt es in dem Fall, die sadistische Säge-Szene aus dem ersten Film und die schreckliche Folter mit Bleiche aus dem zweiten Film zu übertreffen ... Na dann, frohe Weihnachten.

Freitag der 13. - Jason Vorhees ist ein Mobber

Wann kommt das Horror-Sequel Terrifier 3 in die Kinos?

In den USA geht Art the Clown nicht erst zu den Feiertagen am Ende des Jahres, sondern schon am 25. Oktober 2024 ans Werk. In Deutschland ist der Starttermin für Terrifier 3 noch viel passender der 31. Oktober, also Halloween.

Mehr News:

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im April bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im April, die bei Netflix, Amazon, WOW und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 15 Streaming-Highlights der Serien findet ihr im April die großangelegte Sci-Fi-Videospiel-Verfilmung Fallout bei Amazon. Außerdem zeigt Netflix mit Ripley ein vielversprechendes Thriller-Remake mit Sherlock-Bösewicht und Robert Downey Jr. ist in The Sympathizer kaum wiederzuerkennen.