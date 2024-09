Einer der am meisten erwarteten Sci-Fi-Filme 2025: Im ersten Trailer für Mickey 17 muss Robert Pattinson zigmal sterben

Nach seinem Meisterwerk Parasite meldet sich Bong Joon-ho schon bald zurück. Schaut euch den Trailer für Mickey 17 an, seinen neuen Sci-Fi-Film mit Robert Pattinson.

2019 erschien der satirische Thriller Parasite und lieferte einen beeindrucken Erfolgslauf ab. Am Anfang stand die Goldene Palme von Cannes und am Ende der Oscar für den Besten Film. Letzteres hatte in den 90 Jahren zuvor kein anderer nicht-englischsprachiger Film geschafft.

Seitdem wurde es jedoch ruhiger um den südkoreanischen Meisterregisseur Bong Joon-ho. Seit fünf Jahren warten wir auf einen neuen Film. Das soll Mickey 17 ändern. Nun wurde der erste Trailer für den Science-Fiction-Film veröffentlicht, in dem Batman höchstpersönlich die Hauptrolle spielt.

Schaut euch hier den ersten Trailer für Mickey 17 an:

Mickey 17 - Trailer (Deutsch) HD

Weiter oben im Artikel könnt ihr auch den englischen Trailer sehen.

Robert Pattinson spielt 17 Mickeys in Mickey 17

The Batman-Star Robert Pattinson spielt Mickey bzw. 17 Mickeys, denn Mickey ist ein sogenannter Wegwerf-Mitarbeiter (Expendable). Mickey wird auf eine menschliche Expedition geschickt, um die Eiswelt Niflheim zu kolonisieren. Nachdem eine Iteration gestorben ist, wird ein neuer Körper geklont, bei dem die meisten der Erinnerungen intakt bleiben.

Entsprechend sehen wir auch im Trailer, wie ein Mickey nach dem anderen das Zeitliche segnet – bis ein Fehler im Ablauf für Chaos sorgt. Denn dann gibt es statt einem Mickey auf einmal zwei.

Oscarpreisträger Bong Joon-ho kennt sich mit Sci-Fi bestens aus

Parasite spielte mit den Klassenkonflikten im gegenwärtigen Südkorea, Bong Joon-ho hat aber auch einiges an Erfahrung mit Science-Fiction gesammelt. Sein erster englischsprachiger Film war die eisige Zu(g)kunftsvision Snowpiercer aus dem Jahr 2013, in der Captain America-Star Chris Evans die Hauptrolle übernahm. 2017 folgte das futuristische Schweineabenteuer Okja mit Jake Gyllenhaal als exzentrischem Zoologen.

Bei Mickey 17 handelt es sich nun um die Adaption des Romans Mickey 7 – Der letzte Klon von Edward Ashton, der 2022 erschien und mit Antimatter Blues bereits eine Fortsetzung hat.

Der Science-Fiction-Film kommt in wenigen Monaten nach Deutschland

Mickey 17 startet am 30. Januar 2025 in den deutschen Kinos. Zur Besetzung gehören neben Robert Pattinson auch The Walking Dead-Star Steven Yeun, Naomi Ackie (Blink Twice), Toni Collette (Knives Out) und Hulk-Darsteller Mark Ruffalo.