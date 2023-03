Einer der besten Action-Filme aller Zeiten wird neu verfilmt: Vom selben Regisseur (!) und mit Netflix-Liebling Omar Sy

Mit The Killer hat John Woo einen der besten Action-Filme des Hongkong-Kinos geschaffen. Jetzt dreht der Regisseur ein US-amerikanisches Remake seines eigenen Meisterwerks.

John Woo ist einer der wichtigsten Vertreter des Hongkong-Kinos und hat die Geschichte des Action-Films maßgeblich mitgestaltet. Seit den 1970er Jahren sorgt er für Explosionen und gebrochene Knochen auf der Leinwand. Sein Markenzeichen, die in Zeitlupe fliegenden Tauben, haben es auch in viele seiner Hollywood-Filme geschafft.



Nachdem es in den vergangenen Jahren etwas ruhiger um Woo geworden ist, meldet er sich jetzt mit einem besonderen Projekt zurück: Er dreht ein US-Remake seines Heroic Bloodshed-Klassikers The Killer aus dem Jahr 1989. Der Film entsteht für den Streaming-Dienst Peacock und trägt den eingängigen Titel des Originals.

John Woo legt The Killer neu auf: US-Remake des Action-Meisterwerks mit Omar Sy und Nathalie Emmanuel

Die Neuauflage von The Killer wartet mit zwei namhaften Stars auf, wie Deadline berichtet. Während der aus der Netflix-Serie Lupin bekannte Omar Sy den titelgebende Killer spielt, übernimmt Game of Thrones-Star Nathalie Emmanuel die zweite große Rolle im Film. Dank ihrer Fast & Furious-Beteiligung verfügt sie über reichlich Action-Erfahrung.

Hier könnt ihr den Trailer zum Original von The Killer schauen:

The Killer - Trailer (Deutsch) HD

Remakes sind in Hollywood nichts Neues. Dass ein Regisseur seinen eigenen Film neu auflegt – das passiert deutlich seltener. Umso gespannter dürfen wir sein, was sich Woo für die neue Version von The Killer ausgedacht hat. Das Drehbuch geht auf Matthew Stuecken, Josh Campbell, Eran Creevy und Brian Helgeland zurück.

Wann erscheint das Remake von The Killer?

John Woos Remake von The Killer soll noch dieses Jahr bei Peacock erscheinen. Wann und wie der Film nach Deutschland kommt, ist derzeit unklar. Was ihr aber auf alle Fälle auf dem Schirm haben solltet, ist, dass uns dieses Jahr noch ein ganz anderer Film mit dem gleichen Titel erwartet. Bei The Killer aus dem Hause Netflix handelt es sich um den neuen Thriller von David Fincher mit Michael Fassbender in der Hauptrolle.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.