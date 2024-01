Einer der besten Filme aller Zeiten in ganz neuer Fassung: Er ist ein unvergleichliches Action-Epos, zu dem noch 2024 die Fortsetzung erscheint

Er machte Joaquin Phoenix bekannt und Russell Crowe zum Star: Gladiator gilt weithin als eines der besten Historien-Epen aller Zeiten. Jetzt bekommt ihr den legendären Schwert-und-Sandalen-Film in einer einzigartigen, limitierten Sammler-Edition.

Die Produktion hatte zahlreiche Probleme, das Drehbuch wurde während des Drehs mehrfach umgeschrieben, weil sich mehrere Mitglieder des Casts über die schlechte Qualität beschwert hatten. Am Ende kamen fünf Oscars heraus und Ridley Scotts Gladiator gilt weithin als Meisterwerk, das den Historienfilm wiederbelebte.

Bei Amazon bekommt ihr Gladiator jetzt in der streng limitierten Titans of Cult Supreme Edition, die eine Menge toller Extras für Fans enthält, nebst dem Film in brillantem 4K und in der 15 Minuten längeren Extended Edition.

Gladiator in streng limitierter Collector's Edition Deal Zum Deal

Das ist die Gladiator Titans of Cult Supreme Edition

4 Fotokarten

3 Concept Art Poster

Acryl-Steelbookständer

IconArt Metallposter mit Halte-Magnet und Pin in Form des Helms von Maximus

Universal Pictures Die Titans of Cult Supreme Edition

"Das Drehbuch war absoluter Müll": Die Probleme der Gladiator-Produktion

In dieser Collector's Edition erlebt ihr. Ihr bekommt den Film in 4K mit DTS.X Sound und fühlt euch wie im Kolosseum. Zusätzlich zur 155 Min Kinofassung ist eine Extended Version dabei, die es auf epische 170 Min Laufzeit bringt. Dazu gibt es eine Bonus-Blu-ray voll mit Zusatz-Features, darunter sieben Dokumentationen über die Produktion, Deleted Scenes, Making-ofs, Storyboard-Demos und mehr. Darüber hinaus findet ihr folgende physische Extras in der Box:

Hauptdarsteller Russell Crowe war anfangs gar nicht vom Drehbuch überzeugt, wie er in einem Interview mit dem Magazin Vanity Fair erzählte. Tatsächlich hatten die Schauspieler:innen laut Crowe bei ihrer Ankunft am Set nur 32 Seiten des Drehbuchs zur Verfügung, während der Rest im Laufe des Drehs geschrieben und mehrfach abgeändert wurde. Während der Filmarbeiten beschwerten sich Darsteller:innen immer wieder über Probleme mit dem Skript. Dem Hauptcharakter fehlte Tiefe, manche Dialogzeilen enthielten gravierende historische Ungenauigkeiten oder mussten komplett improvisiert werden.

Der Qualität des Endprodukts tat das aber keinen Abbruch. Vielleicht ist Gladiator gerade wegen der kollaborativen Arbeitsweise, bei der Feedback des Casts willkommen war, und der zahlreichen Improvisationen so gut geworden.

Gladiator 2 erscheint 2024

Nachdem zahlreiche Drebuchautor:innen an der Aufgabe scheiterten, ein Sequel oder Prequel zu schreiben, erklärte Ridley Scott im Jahr 2021 endlich, dass das Drehbuch zu Gladiator 2 fertig sei. Geplant ist der Kinostart in Deutschland für den 21. November 2024, doch das ist noch nicht in Stein gemeißelt. Worum es in der heiß erwarteten Fortsetzung geht, erfahrt ihr in unserer großen Gladiator 2-Übersicht.

Es bleibt abzuwarten, wie gut das Sequel nach so vielen Jahren ankommen wird. Blade Runner 2049 hat unlängst gezeigt, wie man ein Meisterwerk nach Jahrzehnten würdig fortsetzt. Wir sind gespannt, wie sich Gladiator 2 schlagen wird.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.