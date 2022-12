Gladiator 2 kommt wirklich: Worum es im Sequel zum Blockbuster gehen soll

Von einer absurd erscheinenden Idee ist aus Gladiator 2 mittlerweile Wirklichkeit geworden. Wir tragen für euch alles Wissenswerte zusammen und verraten, wovon das Sequel handeln wird.

Das 2001 oscarprämierte Sandalenfilm-Epos Gladiator mit Russell Crowe erhält eine Fortsetzung. Nach zwei Dekaden kehrt Ridley Scott in den Sand der Arena zurück, um an seinen Hit anzuknüpfen. Doch was kann nach dem eigentlich perfekten Ende noch erzählt werden? Wir verschaffen euch mit ständigen Updates den Überblick über die Sequel-Entwicklungen samt Besetzung, Start, Handlung und mehr.

Ridley Scotts Fortsetzung: Wovon handelt Gladiator 2?

Die größte Frage nach dem epischen Ende von Gladiator ist natürlich: Was kann in Teil 2 überhaupt noch erzählt werden? Maximus hat den Tod seiner Familie gerächt und darf fortan im Jenseits durch goldene Gerstenfelder streifen. Braucht es da wirklich ein Sequel?

Schon früh war laut Deadline klar, dass Gladiator 2 nicht einfach die Geschichte eines neuen Arena-Kämpfers erzählen würde, sondern stattdessen an "an einem logischen Punkt" anknüpfen würde, weil es laut Regisseur "genügend Komponenten im ersten Film gibt, mit denen wir weitermachen können". Angeblich soll die Gladiator-Fortsetzung 25-30 Jahre nach Teil 1 spielen (also etwa im Jahr 200 nach Christus), wie World of Reel berichtet. Die neue Hauptfigur wird demnach Lucius, der Neffe von Gegner Commodus (Joaquin Phoenix) und Sohn von Lucilla (Connie Nielsen).

Universal Gladiator: Lucius und Lucilla

Lucius wurde in Gladiator von Maximus vor seinem Onkel gerettet. Mittlerweile ist er erwachsen. Doch was für ein Mann ist aus ihm geworden? Welches Erbe hat er zu tragen und verbindet Teil 2 diese Bürde mit der ungeklärten Frage nach Lucius' biologischem Vater?

In den vergangenen Jahren geisterten außerdem weitere Handlungselemente durch die Medien, die zum Beispiel die Korruption in Rom oder die kaiserliche Garde-Truppe der Prätorianer beleuchten sollten. Die magische Auferstehung von Russell Crowes Maximus, inklusive Fantasy-Elementen und Vorhölle, wurde mittlerweile (zum Glück) wieder verworfen worden. Ein Wiedersehen mit Maximus hielt Ridley Scott sich dennoch offen : "Er ist tot. Aber es gibt einen Weg, ihn zurückzubringen. Ob das passieren wird, weiß ich nicht."

Wann startet Gladiator 2 im Kino?

In einem Deadline-Interview erklärte Ridley Scott im Jahr 2021, dass Gladiator 2 bereits fertig geschrieben sei. Es sollte sein nächstes Projekt nach Napoleon werden. Nun ist der Beginn der Dreharbeiten für Gladiator 2 wohl für den Mai 2023 angesetzt. Was bedeutet, dass die Sandalenfilm-Fortsetzung frühestens Ende 2024 in die Kinos kommen wird.

Universal Russel Crowe als Gladiator steht nicht mehr auf

Bereits 2001 war ein Prequel oder Sequel (oder beides in einem Film) im Gespräch. Doch zahlreiche Ideen und Drehbuchautoren scheiterten an der Aufgabe. 2006 sicherte sich Paramount die Rechte an der Fortsetzung, 2018 kündigte das Studio an, dem Projekt grünes Licht gegeben zu haben. So konnten schließlich ein Team vor und hinter der Kamera versammelt werden.

Cast & Crew: Wer wirkt am Gladiator-Sequel mit?

Wenn Ridley Scott nicht gerade Rückblenden (oder geisterhafte Erscheinungen) mit den um 20 Jahre gealterten Schauspielern Russell Crowe und Joaquin Phoenix drehen wird, wirkt ein Wiedersehen mit den Toten eher unwahrscheinlich. Trotzdem ist ein Blick auf die bereits bekannten Schauspieler:innen spannend.

Die Besetzung von Gladiator 2: Wer kehrt vor der Kamera zurück?

Spencer Treat Clark , der in Gladiator den jungen Lucius verkörperte, darf die Rolle wohl erneut ausfüllen

, der in Gladiator den jungen verkörperte, darf die Rolle wohl erneut ausfüllen Connie Nielsen soll als Lucilla zurückkehren

soll als zurückkehren Djimon Hounsou soll als einstiger Sklave Juba einen erneuten Auftritt haben

Das Team hinter Gladiator 2

Ridley Scott (Alien) wird wie schon bei Gladiator auch beim Sequel Regie führen



(Alien) wird wie schon bei Gladiator auch beim Sequel Regie führen Peter Craig (The Batman) hat das aktuelle Drehbuch beigesteuert



(The Batman) hat das aktuelle Drehbuch beigesteuert Dariusz Wolski (Fluch der Karibik) ist Kameramann



(Fluch der Karibik) ist Kameramann Janty Yates (Der Marsianer) wird wie schon bei Gladiator die Kostüme beisteuern



(Der Marsianer) wird wie schon bei Gladiator die Kostüme beisteuern Arthur Max (Sieben) übernimmt nach Gladiator erneut die Ausstattung



Podcast zu Gladiator und Gladiator 2

Unsere Kollegen bei FILMSTARTS sprechen in ihrem Podcast Leinwandliebe über den Kultfilm Gladiator und das Potenzial einer Fortsetzung.



