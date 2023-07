Einer der besten Horror-Filme der 2000er war 13 Jahre lang verboten – jetzt erscheint er uncut im schicken Mediabook

Die Uncut-Version des verstörenden Horror-Schockers Eden Lake war in Deutschland jahrelang verboten, doch erscheint nun hierzulande auf 4K-Blu-ray mit schickem Mediabook.

Von 2009 bis 2022 stand Eden Lake unter anderem wegen seiner Gewaltdarstellung in der ungeschnittenen Fassung in Deutschland auf dem Index. Der Film bietet eines der niederschmetterndsten Enden in Horror-Filmen überhaupt.



Am 4. August erscheint der Streifen nun auch hierzulande uncut mit FSK18-Freigabe als Mediabook in 4K/UHD sowie mit normaler Blu-ray und kann zum Beispiel bei Amazon bestellt werden*. Bereits verfügbar ist auch eine ungeschnittene Limited Unrated Edition * auf Blu-ray mit SPIO/JK-Siegel.

Eden Lake - Uncut-Mediabook bei Amazon Deal Jetzt zum Angebot

Das bieten Eden Lake und das Mediabook



Das Londoner Pärchen Jenny (Kelly Reilly) und Steve (Michael Fassbender) will beim Camping-Urlaub am idyllisch gelegenen Eden Lake lediglich eine entspannte Zeit verbringen, doch statt Romantik erwartet das Paar immer weiter eskalierender Ärger mit ortsansässigen Jugendlichen.

Erste Provokationen, von denen sich Steve nicht einschüchtern lassen will, münden schließlich in brutaler Gewalt, als der Hund des Anführers (Jack O'Connell) bei einem Handgemenge getötet wird. Daraufhin machen die unerbittlichen Teenager Jagd auf die Erwachsenen und schrecken vor nichts zurück.



Der Film war bei Kinostart 2008 ein Kritiken-Erfolg, der abseits der Gewalt mit seiner Darstellung ärmerer Gesellschaftsschichten eine Kontroverse auslöste, wobei auch das Thema einer zunehmend als verroht wahrgenommenen Jugend stark mit einfloss (via Hollywood Reporter ). In Deutschland gab es unterdessen die FSK-Freigabe nur für eine um rund 1:42 Minute gekürzte Fassung.



Leonine Mediabook zu Eden Lake

Das Mediabook mit der 4K/UHD-Blu-ray und der normalen Blu-ray beinhaltet ein 34-seitiges Booklet, das verschiedene Hintergrundinformationen zum Film und der Produktion aufbereitet. Als Bonusmaterial gibt es unter anderem Interviews, B-Roll und ein Featurette. Als Tonspuren sind Deutsch und Englisch als DTS HD 5.1 Master Audio mit an Bord.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.