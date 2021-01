Einer der besten Horrorfilme in 4K-Qualität: Danach gehst du nie mehr beruhigt duschen

Alfred Hitchcocks Psycho gibt es jetzt in 4K-Qualität. Warum sich die Ultra HD Blu-ray lohnt und jede*r diesen enorm einflussreichen Horror-Klassiker gesehen haben muss, erfährst du hier.

Ich habe Psycho das erste Mal vor bald 15 Jahren gesehen und seitdem denke ich bei jedem Duschvorhang an diesen Film. Dabei ist die Mordszene unter der Dusche nur einer von zahlreichen ikonischen Grusel-Momenten aus diesem enorm einflussreichen Schocker von Alfred Hitchcock.

Seit kurzem gibt es Psycho endlich in einer 4K UHD Blu-ray-Edition. Hier erfährst du, warum dieser erschreckende Klassiker in jede Sammlung gehört.

Alfred Hitchcocks Psycho ist einer der besten Horrorfilme überhaupt

Die Geschichte entfaltet sich denkbar harmlos: Eine junge Frau will ihren Freund heiraten, doch es fehlt an Geld. Spontan bestiehlt sie ihren Boss und verlässt die Stadt. Doch statt geradewegs in einen Kriminalfilm zu fahren biegt Marion Crane (Janet Leigh) aus Versehen ab. Sie landet im Bates Motel. Der Horror beginnt.

© Universal Nie wieder unbesorgt duschen! Yay!

Alfred Hitchcock spielt im 1960 erschienenen Psycho lustvoll mit den Erwartungen der Zuschauenden. Spätestens wenn unsere Hauptfigur Marion in einer der berühmtesten Szenen der Filmgeschichte stirbt, ist jede weitere Figur Freiwild. Niemand ist sicher vor den grausamen Geschehnissen im Bates Motel. Dabei ist dessen Besitzer Norman Bates (Anthony Perkins) doch so ein sympathischer junger Mann!

Psycho war enorm wichtig für den Slasherfilm

Psycho ist einer der besten Horrorfilme überhaupt, was auch die Community-Bewertungen bei Moviepilot zeigen. Hitchcock stilisiert die Todesszenen in Psycho zum grausamen Augenschmaus. Wir müssen zuschauen, aber genießen gleichzeitig den Thrill, den der Schnitt und besonders die psychotischen Streicher von Komponist Bernard Herrmann erzeugen.

Außerdem befruchteten die sexuellen Neurosen des Norman Bates Generationen von Filmbösewicht*innen, darunter Michael Myers aus Halloween und Mutti und Söhnchen Vorhees. Zahlreiche Elemente, die in Psycho perfektioniert wurden, gehören heute zum Standard von Slasher- und Serienkillerfilmen: von der Unterwandung der Erwartung über die spektakulären Morde bis hin zum schockierenden Twist.

Warum sich die 4K Ultra HD Blu-ray von Psycho lohnt

Psycho ist schon länger auf Blu-ray erhältlich, doch der neue 4K UHD-Transfer bereinigt einige Kritikpunkte vorheriger Editionen. Das betrifft abgesehen von der bloßen Schärfe des Bildes vor allem die plastischen Details der Schwarz-Weiß-Fotografie. Dunkle Silhouetten zeichnen sich klarer ab, die nächtlichen Szenen gewinnen an Kontrast und die räumliche Tiefe der Bilder kommt besser zum Tragen.

© Universal © Universal © Universal

Darüber hinaus findet der 4K-Transfer viel Lob für die Wahrung des "Filmgefühls", das heißt die Körnung des Filmmaterials bleibt angenehm, aber nicht aufdringlich sichtbar (via DVD Beaver ). Für alle, die Psycho nur von der DVD kennen, ist die 4K-Version natürlich ein gewaltiges Upgrade in Sachen Bildqualität. So scharf war Psycho im Heimkino noch nie.

Was bietet die neue UHD-Blu-ray noch?

Die neue Psycho-Edition enthält 2 Discs: 4K Ultra-HD Blu-ray und Blu-ray.

Uncut Kinoversion und Gekürzte Version

Zahlreiche Extras wie Making ofs, Dokus, Storyboards, Audiokommentar und mehr

Wie viel kostet die 4K Ultra HD-Blu-ray von Psycho?

Bei Amazon und MediaMarkt kostet die neue 4K-Edition von Psycho derzeit 23,94 Euro:

Darüber hinaus gibt es bei MediaMarkt derzeit noch die limitierte Steelbook-Variante zum 60. Geburtstag des Films. Für 27,99 Euro gehört sie dir:

Falls du deine Sammlung mit gleich 4 Meisterwerken von Alfred Hitchcock in 4K aufmotzen möchtest, lohnt sich die folgende Box. In einer Collection erhältst du für 99,99 Euro nicht nur Psycho, sondern auch Das Fenster zum Hof, Die Vögel und Vertigo:

Falls du dich also auch nicht mehr sorgenfrei unter die Dusche trauen willst, dann tu dies wenigstens mit exzellenten 4K-Bildern des puren Horrors im Kopf.

