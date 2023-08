Einer der besten Jennifer Lawrence-Filme neu bei Amazon Prime: Er hat 10 (!) Oscar-Nominierungen erhalten, aber keine einzige Trophäe gewonnen

Einer der besten Filme von Jennifer Lawrence ist gleichzeitig eine extrem bittere Niederlage. Trotz begeisterter Kritiken ging der Film bei den Oscars unter. Jetzt gibt es ihn bei Amazon Prime Video.

Manchmal macht ein Film alles richtig, um am Ende doch zu verlieren. So in etwa erging es American Hustle. Die Krimi-Komödie mit Jennifer Lawrence, Christian Bale und Bradley Cooper war für 10 Oscars nominiert, darunter auch die wichtigsten fünf. Und wurde komplett übergangen. Amazon Prime hat den extrem sehenswerten Film kürzlich ins Streaming-Sortiment aufgenommen.

Bei Amazon Prime: American Hustle mit Jennifer Lawrence ist endlos unterhaltsam

American Hustle basiert auf wahren Figuren. In den USA des Jahres 1978 werden die Betrüger:innen Irving Rosenfeld (Bale) und Sydney Posser (Amy Adams) von FBI-Agent Richie DiMaso (Cooper) auf frischer Tat ertappt. Um dem Gefängnis zu entgehen, sollen sie ihm helfen, einen Zirkel aus korrupten Politikern dingfest zu machen.

Der Film von Regie-Veteran David O. Russell (Silver Linings) erhielt rauschende Kritiken, die insbesondere das Schauspiel und die extrem kurzweilige Dramaturgie lobten (via Metacritic ). Kurz darauf wurde er für ganze 10 Oscars nominiert, unter anderem für den besten Film, die beste Regie und die besten Hauptdarsteller:innen. Auch Jennifer Lawrence war für ihre Nebenrolle als Rosenfelds Frau vorgemerkt.

Bei den 86. Academy Awards ging der Film allerdings völlig leer aus. Als die größten Gewinner des Abends gingen dagegen Gravity und 12 Years a Slave nach Hause, denen 7 und 3 Oscars verliehen wurden. Jennifer Lawrence hat es womöglich gar nicht so sehr gestört. Sie sieht viele ihrer Filme nach dem Die Tribute von Panem-Erfolg heute kritisch.

