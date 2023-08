"Habe mich überfallen lassen": Jennifer Lawrence bereut ihre Rollen nach Die Tribute von Panem, obwohl sie teilweise extrem beliebt sind

Jennifer Lawrence wurde dank der Die Tribute von Panem-Reihe zum Mega-Star. Viele Jahre später bereut sie viele der Rollen, die ihr aufgrund ihres Ruhms angeboten wurden.

Auf Ruhm kann einen niemand vorbereiten. So scheint es zumindest im Falle von Jennifer Lawrence zu sein, die mit der Die Tribute von Panem - The Hunger Games-Reihe in Hollywoods erste Riege aufstieg. Was dazu führte, dass sie Rollen annahm, die sie heute zutiefst bereut.

Die Tribute von Panem-Star Jennifer Lawrence bereut beliebte Blockbuster-Rollen

Gegenüber der New York Times erklärte sie, wie sie nach den Panem-Erfolgen immer mehr in eine Star-Ecke gedrängt wurde. Anstatt Rollen zu spielen, die sie mochte, wurden ihr nurmehr Auftritte angeboten, die ihren Erfolg mehren sollten.

Ich reagierte nur, statt zu spielen. Viele Filmemacher:innen, die ich sehr verehrte, hatten Drehbücher, die mich gar nicht erreichten. Ich habe mich überfallen lassen.

Wie der Artikel suggeriert, war die Richtung von Lawrence' Karriere nicht zuletzt die Verantwortung ihrer Schauspielagentur. Die konzentrierte sich mit Blick auf Gagen und Bekanntheitsgrad vor allem auf Franchise-freundliche Blockbuster.

Auch wenn Lawrence sich mit ihrem jüngsten Drama Causeway berechtigterweise an ihrer neu gefundenen Freiheit erfreut, mögen Fans die Entwicklung etwas anders sehen. Zu den Rollen, mit denen der Star "überfallen" wurde, zählen allem Anschein nach nämlich auch beliebte Auftritte im X-Men-Franchise und dem Agenten-Thriller Red Sparrow.

