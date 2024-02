Einer der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten in aufwändiger Jubiläums-Edition: Eine Szene hat das Kino für immer verändert

Vor 40 Jahren trat Arnold Schwarzenegger als wortkarger Android erstmals auf die Bildfläche. Sieben Jahre später erschien Terminator 2 und konnte die Erwartungen der Fans übertreffen. Nun erscheint eine umfangreiche Jubiläumsedition fürs Heimkino.

Fortsetzung können in den allermeisten Fällen nicht dem beliebten Original das Wasser reichen. Es gibt jedoch ein paar Ausnahmen. Und das Sci-Fi-Meisterwerk Terminator 2 von James Cameron gehört auf jeden Fall dazu.

Auf Rotten Tomatoes liegt die Wertung bei den Fans 6 Prozent höher als beim ersten Teil und auch unsere Community bewertet die Fortsetzung um 0,2 Punkte besser. Der beliebte Action-Kultfilm von 1991 erscheint am 26. Februar 2024 in einer neuen Jubiläums-Edition und kann bereits jetzt vorbestellt werden.

Terminator 2 - Limitierte Jubiläums Edition Deal Zu Amazon

Das ist in der Terminator 2 Jubiläums Edition enthalten

Das schicke Digipack umfasst drei Discs, die auch die von James Cameron persönlich restaurierte Fassung enthalten. Auf der ersten Disk befindet sich die 4K UHD Kinofassung, auf der zweiten die Blu-ray mit Kinofassung, Director’s Cut und der Extended Special Edition. Disk 3 enthält die Blu-ray Kinofassung in 3D. Außerdem könnt ihr euch über jede Menge Bonusmaterial freuen.

Das Bonusmaterial von Terminator 2

Dokumentation "T2: Reprogramming the Terminator" mit exklusiven Interviews

2 Audiokommentare von James Cameron & Co-Autor William Wisher und von Cast & Crew

Making of

Geschnittene Szenen (wahlweise mit Audiokommentar)

Trailer



Den Original Filmsoundtrack gibt es auf Doppel-Vinyl im Gatefold-Cover und einem Lentikular-Druck des Coverartworks.

Amazon Terminator 2 in der Jubiläumsedition bei Amazon

Terminator 2 bietet revolutionäre Sci-Fi-Spezialeffekte

Während Terminator 1984 mit einem relativ kleinen Budget zum Überraschungshit wurde, kostete Teil etwa das Zehnfache (via The Numbers ). Diesmal standen Regisseur James Cameron 100 Millionen zur Verfügung und er inszenierte einen Action-Hit mit Arnold Schwarzenegger, der seinen Vorgänger noch überbot.

Revolutionär waren vor allem auch die Spezialeffekte, die das Kino veränderten. Cameron erschuf mit dem Bösewicht T-1000 einen Gegner, den man so zuvor noch nicht auf der Leinwand gesehen hatte, denn der Android kann seine körperliche Gestalt nach Belieben verändern. In der Umsetzung kosteten die Effekte 5 Millionen (via Screenrant ), also fast so viel wie der gesamte erste Terminator Film.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.