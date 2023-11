Netflix belebt eine der größten Sci-Fi-Reihen aller Zeiten neu – nach einem gigantischen Flop hielten sie viele Fans für tot

Netflix haucht Terminator einer Serie neues Leben ein, zu der es jetzt einen ersten Teaser gibt. In Folge eines Mega-Flops hatten viele das Sci-Fi-Franchise schon abgeschrieben.

Wer hat überhaupt noch Angst vor Killer-Robotern? Entgegen den Voraussagen der Terminator-Reihe fürchten sich viele Menschen heutzutage wohl eher vor den Maschinen, die ihnen den Job wegnehmen könnten. Vielleicht ist auch damit der historische Flop von Terminator: Dark Fate zu erklären. Netflix schert sich allerdings wenig um die lebensbedrohliche Schieflage des Franchise: Für Terminator: The Anime Series ist jetzt ein erster Teaser erschienen.

Schaut euch hier den ersten Teaser zur Terminator-Serie an:

Terminator: The Anime Series - S01 Announcement (English) HD

Netflix' Terminator-Serie kehrt nach Sci-Fi-Flop zu den Anfängen des Franchise zurück

Wie What's on Netflix aus der offiziellen Synopse der Serie zitiert, wird das Projekt im wichtigsten Jahr der Franchise-Story spielen: 1997 erlangt die Abwehr-KI Skynet ein Selbstbewusstsein und startet den Krieg zwischen Menschen und Maschinen mit einem nuklearen Erstschlag. Aus der dystopischen Zukunft wird ein Soldat in der Zeit zurückgeschickt. Er soll einen Wissenschaftler namens Malcolm Lee schützen, der mit einer Konkurrenz-KI die Katastrophe abwehren könnte.

Die Anime-Serie wird vom Studio Production I.G umgesetzt, das bereits für die Netflix-Serie B: The Beginning verantwortlich war. Terminator: The Anime Series soll zunächst acht Folgen umfassen. Bilder oder Details zur Synchronbesetzung gibt es bisher nicht.

Ob die Serie erfolgreich sein oder neue Begeisterung für das Franchise entfachen kann, bleibt abzuwarten. Terminator: Dark Fate gilt als einer der größten Kino-Flops der letzten fünf Jahre und der verlustreichste Film des Franchise (via The Numbers ). "Das Franchise hat mit der Zeit an Relevanz für unsere Welt gewonnen", zitiert What's on Netflix den Verantwortlichen John Derderian. Ein Statement, das selbst eingefleischte Fans überraschen wird.

Wann kommt die Terminator-Serie zu Netflix?

Wann genau die Terminator-Serie auf Netflix erscheint, ist bisher nicht klar. Der erste Teaser verspricht einen zeitnahen Start. Wir gehen von einer Veröffentlichung im Laufe des Jahres 2024 aus.

