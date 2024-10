Einer der besten und härtesten Western aller Zeiten erscheint in limitierter Collector’s Edition und 4K-Qualität – jetzt sichern

Dieser Klassiker des Italo-Westerns ist in einiger Hinsicht anders als die meisten. Jetzt könnt ihr ihn euch erstmals fürs Heimkino in 4K-Qualität als limitierte Collector’s Edition sichern.

Schnee statt Wüste und ein Ende, mit dem man so nicht rechnet, gehören zu den Zutaten, die Leichen pflastern seinen Weg neben der exzellenten Besetzung zu einem der besten und härtesten Western aller Zeiten machen. Im Januar erscheint der Klassiker von Sergio Corbucci erstmals in 4K Ultra-HD in einer limitierten Collector’s Edition mit Mediabook und allerlei Bonusmaterial auf zwei Discs fürs Heimkino, die ihr euch jetzt bei Amazon sichern * könnt.

Das macht Leichen pflastern seinen Weg so gut

Im Moviepilot-Community-Ranking der besten Western ist der Film auf Platz 11 und auch in der FILMSTARTS-Kritik gab es mit 5 von 5 Sternen eine Einstufung als Meisterwerk. Demnach warte der Film mit einem der besten Enden der Westerngeschichte auf und lebe dabei nicht nur von seiner knallharten Geschichte mit sozialdramatischen Tönen sowie "der kompromisslosen und brutalen (zu recht FSK 18) Inszenierung", sondern vor allem auch vom Spiel der beiden Hauptdarsteller.

Allein Klaus Kinskis schauspielerische Leistung sei das Anschauen des Films schon wert, heißt es. Auch der hervorragende Soundtrack von Ennio Morricone wird lobend hervorgehoben.

Darum geht es in Leichen pflastern seinen Weg

In dem verschneiten Dorf Snowhill in Utah im Winter 1896 sorgen Kopfgeldjäger um den grausamen Loco (Klaus Kinski) für Angst und Schrecken. Gnadenlos verfolgen und töten sie Einwohner, die aus purer Not und Verzweiflung in die Kriminalität abgerutscht sind. Als eines Tages der Revolverheld Silence (Jean-Louis Trintignant) auftaucht, der seit einer Kindheit aufgrund einer durchgeschnittenen Kehle stumm ist, wendet sich das Blatt. Er wird angeheuert, um Loco und seinem Gefolge den Garaus zu machen. Doch die haben ihrerseits Pläne, den wortlosen Rächer loszuwerden.

Leichen pflastern seinen Weg: Bonusmaterial

Neben einem Booklet bietet die limitierte Collector’s Edition im Mediabook unter anderem Audiokommentare von verschiedenen Filmexperten, darunter Dr. Rolf Giesen und Mike Siegel sowie von Filmschaffenden, wie Richard Knew und Alex Cox. Außerdem gibt es unter anderem auch eine Grindhouse-HD-Fassung der 35-mm-Kinokopie von 1969, ein Interview mit Klaus Kinski und zwei alternative Enden sowie noch einiges mehr.



