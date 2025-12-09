Einer der besten Weihnachtsfilme aller Zeiten streamt gerade gratis – die Geschichte gibt es in über 100 Versionen

Seit 182 Jahren gibt es eine Weihnachtsgeschichte so ikonisch, dass bereits weit über 100 Filmversionen existieren. Eine der allerbesten Fassungen könnt ihr euch dieses Jahr sogar für lau auf den Bildschirm holen.

A Christmas Carol von Charles Dickens hat seit seinem Erscheinen zur Weihnachtszeit 1843 unzählige Filmadaptionen erhalten und viele Cineast:innen haben ganz unterschiedliche Favoriten: Die Muppets Weihnachtsgeschichte mit Michael Caine, das Musical Scrooge mit Albert Finney oder die 80er-Satire Geister, die ich rief mit Bill Murray zum Beispiel.

Die vielleicht ultimative Filmfassung, die für viele allein wegen Hauptdarsteller Alastair Sim als beste Version gilt, kam schon 1951 mit Charles Dickens - Eine Weihnachtsgeschichte heraus. Und das beste: Der umwerfende Film von Brian Desmond Hurst liegt dieses Jahr sogar gratis unterm Streaming-Baum.

Eine Weihnachtsgeschichte ist einer der besten X-Mas-Filme – und heute wieder so notwendig wie damals

Die Story dürfte allen bekannt sein: Das kalte Herz von Geschäftsmann Ebenezer Scrooge (Sim) ist selbst an Heiligabend kaum zu erwärmen. So wird er nachts vom Gespenst seines vor sieben Jahren verstorbenen Geschäftspartners Jacob Marley (Michael Hordern) heimgesucht. Der kündigt ihm den Besuch von drei Geistern an, die Scrooge ab 1 Uhr zu jeder vollen Stunde auf eine Reise durch Zeit und Raum mitnehmen.

Der Geist der vergangenen Weihnacht (Michael Dolan) zeigt dem geizigen Weihnachtsmuffel, dass er die Festlichkeiten nicht immer hasste und einst mehr vom Leben hatte. Der Geist der gegenwärtigen Weihnacht (Francis De Wolff) offenbart ihm, wie bescheiden das Fest für seinen sanftmütigen Sekretär Bob Cratchit (Mervyn Johns) samt Familie ausfällt und was die Menschen wirklich von ihm halten. Der schreckliche Geist der zukünftigen Weihnacht (Czesław Konarski) prophezeit Scrooge schließlich, wie es bald sein wird, sollte sich nichts ändern ...

Dickens schrieb seine Novelle während der industriellen Revolution im viktorianischen England. Aber auch im heutigen Spätkapitalismus wünscht man jedem Milliardär, der meint, noch mehr aus seinen Angestellten herauspressen zu müssen und jedem Scrooge, der für weniger Sozialhilfe gegen die schwächsten der Gesellschaft argumentiert, mindestens drei Geister an den Hals. In Abwesenheit echter Heimsuchungen dient die Filmversion von Eine Weihnachtsgeschichte als echter Seelenbalsam. Besonders in der berührenden Version von 1951, die übrigens bei weitem nicht die erste war – viele frühe Stummfilmfassungen gelten heute als verloren.

Alastair Sim spielt Ebenezer Scrooge mit echter Tiefe bis hin zur glaubwürdigen Transformation in einer Version der Story, die nah an Dickens bleibt, manchen Charakteren aber mehr Raum zum Atmen gibt. Mit Glyn Dearman fand man außerdem den liebenswürdigsten Tiny Tim, an dem sich ebenfalls jede Adaption messen muss ... und an den höchstens der Filzfrosch aus der Muppet-Version herankommt.

Hier ein alter Trailer zum Film:

Wo kann man Die Weihnachtsgeschichte von 1951 streamen?

Komplett kostenlos und mit Werbeunterbrechung könnt ihr den Weihnachtsklassiker aktuell beim Streaming-Dienst Plex abrufen, allerdings nur in der englischen Originalfassung. Alternativ gibt es den Film mit deutschen Untertiteln im Abo von Amazon Prime Video zu sehen und einige Dienste wie Apple TV haben ihn auch als Leih- oder Kauftitel inklusive deutscher Synchro.