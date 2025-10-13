Einer der größten Blockbuster des Jahres kommt erstmals ins Streaming-Abo: Er spielte über 600 Millionen ein

Ein bildgewaltiger Blockbuster hat dieses Jahr gleich mehrere Meilensteine erreicht. Jetzt soll der atemlose Action-Film endlich ins Abo-Angebot eines Streamingdienstes aufgenommen werden.

Action-Blockbuster F1 erscheint im Dezember bei Apple TV+

F1: Der Film erschien Ende Juni 2025 und schnellte kurz darauf an mehreren Meilensteinen vorbei: Er ist der erfolgreichste Film in Brad Pitts Karriere , der erfolgreichste Apple TV+-Film und laut Deadline auch das erfolgreichste Beispiel für einen Sportfilm. Wie The Numbers zeigt, spielte er etwa 627 Millionen Dollar ein. Jetzt steht fest, wann er zu Apple TV+ kommt.

Wie Deadline berichtet, soll F1 am 12. Dezember 2025 im Streaming-Abo von Apple TV+ veröffentlicht werden. Als Kauf- oder Leihversion gibt es ihn dort und auch bei Amazon Prime schon jetzt zu sehen.

F1 dreht sich um den alternden Rennprofi Sonny (Brad Pitt), der sich seit Jahrzehnten als Leihfahrer in diversen Wettbewerben verdingt. Widerwillig nimmt er das Angebot eines alten Freundes (Javier Bardem) an, wieder zur F1 zurückzukehren, die er einst nach einem schweren Unfall verließ.

Schaut hier den Trailer zu F1:

F1 - Trailer 2 (Deutsch) HD

Dort muss sich der Veteran sofort beweisen, unter anderem auch im eigenen Team: Ihm stehen der ehrgeizige Jüngling Joshua (Damson Idris) und die hartgesottene technische Direktorin Kate (Kerry Condon) gegenüber.

Regisseur Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) drehte F1 mit eigens entwickelten Kameras und F1-Karosserien. Viele der Szenen wurden während echter Rennen der Saisons 2023 und 2024 aufgezeichnet. Das Ergebnis ist eine Bildgewalt, die viele Fans begeisterte.

