Erfolgreiches Abenteuer-Epos wird nach 12 Jahren fortgesetzt: Erster Trailer entfesselt malerische Bilder

Große Abenteuergeschichten kommen nicht immer aus Hollywood. Mit Der Medicus 2 wird einer der erfolgreichsten deutschen Vertreter fortgesetzt. Jetzt gibt es den ersten Trailer zu sehen.

Der 1986 erschienene Roman Der Medicus von Noah Gordon avancierte über die Jahrzehnte zum weltweiten Bestseller. 2013 schaffte es die epische Abenteuergeschichte mithilfe von Regisseur Philipp Stölzl (Schachnovelle) und The Walking Dead-Star Tom Payne auch auf die große Leinwand und wurde in Deutschland mit über 3,6 Millionen Zuschauenden zum Mega-Erfolg.

Jetzt steht mit Der Medicus 2 nach zwölf Jahren die Fortsetzung in den Startlöchern. Den ersten Trailer könnt ihr hier sehen:

Der Medicus 2 - Trailer (Deutsch) HD

Epischer Abenteuer-Hit kehrt zurück: Darum geht's in Der Medicus 2

Die Handlung des ersten Teils war im 11. Jahrhundert angesiedelt und dreht sich um Rob Coyle (Payne), der die Gabe besitzt, zu erspüren, ob Menschen ihre Krankheiten überleben werden oder der Tod auf sie wartet. Um sich mehr Wissen über die Heilkunde anzueignen, reist er von Europa nach Persien. Dort angekommen, wird er jedoch in den großen Konflikt zwischen den Weltregionen hineingezogen.

In Der Medicus 2 flieht Rob aus Persien zurück in seine englische Heimat, um dort seine erlangten medizinischen Kenntnisse zum Einsatz zu bringen. Mit seinen radikalen Ansätzen stößt er bei der Oberschicht jedoch auf Ablehnung. Als der König ihn damit beauftragt, seine Tochter vom Wahnsinn zu heilen, taucht Rob tief in das Feld der seelischen Behandlung ein.

Die Fortsetzung wurde einmal mehr von Philipp Stölzl inszeniert, der damit das Drehbuch von Stewart Harcourt (Kommissar Maigret) adaptiert. Neben Tom Payne sind in dem Abenteuer-Epos die Game of Thrones-Stars Aidan Gillen, Liam Cunningham und Owen Teale zu sehen. Darüber hinaus standen unter anderem Emily Cox (The Last Kingdom) und Emma Rigby (Black Mirror) für Der Medicus 2 vor der Kamera.

Wann kommt Der Medicus 2 ins Kino?

In Deutschland kommt der Film pünktlich zu den Weihnachtsfeiertagen am 25. Dezember 2025 ins Kino. Damit erscheint die Fortsetzung auf den Tag genau zwölf Jahre nach dem ersten Film.