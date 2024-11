Einer der größten Sci-Fi-Filme 2025 wird schon wieder verschoben – aber der Grund wird Fans begeistern

Mickey 17 ist eines der am meisten erwarteten Sci-Fi-Highlights des nächsten Jahres. Der Starttermin wurde jetzt erneut abgesagt. Um ein bombastisches Kinoerlebnis zu ermöglichen.

Sci-Fi-Fans werden Mickey 17 in ganz neuem Glanz erleben

Robert Pattinson stirbt 16 Mal und muss sich dann mit seiner eigenen Kopie herumschlagen: Das in etwa ist die Story-Grundlage des kommenden Sci-Fi-Krachers Mickey 17 . Wer sich auf das neue Werk von Meisterregisseur Bong Joon-Ho (Parasite) freut, wird jetzt erstmal enttäuscht sein: Der Start des Films verschiebt sich erneut. AberWirklich.

Wie Variety berichtet, wird Mickey 17 in den USA um drei Monate auf den 18. April 2025 verschoben. Da Filme hierzulande donnerstags im Kino anlaufen, gehen wir von einem Deutschland-Start am 17. April 2025 aus. Zuvor sollte der Film am 30. Januar veröffentlicht werden. Ein ursprünglicher Termin am 28. März wurde bereits vor Monaten abgesagt.

Schaut euch hier den Trailer zu Mickey 17 an:

Mickey 17 - Trailer (Deutsch) HD

Aber was soll daran gut sein? Sci-Fi-Fans müssen sich ohne Frage in Geduld üben. Tatsächlich gibt es für die Verzögerung aber einen für Kino-Liebhaber:innen positiven Grund: Bongs Film soll nämlich auch im IMAX-Format laufen und damit ein noch bombastischeres Leinwand-Erlebnis ermöglichen. Im IMAX-System werden hochauflösende Bilder auf größeren Wänden präsentiert. Der organisatorische Aufwand kostet aber ganz offensichtlich etwas Zeit.

Im Übrigen könnte man die Verschiebung als Ausdruck des Vertrauens verstehen: Der vorherige Termin im Januar befindet sich in einem Zeitraum, in denen Kinos traditionell keine großen Zuschauerzahlen erwarten. Er ist daher prädestiniert für Produktionen, die vergleichsweise geringe Erfolge versprechen. Mit anderen Worten scheinen manche Filme dort abgeladen zu werden wie auf einer Müllhalde. Dass Mickey 17 nun um einige Wochen in die Mitte des Jahres gerückt ist, spricht für einen Geisteswandel.

Das ist Sci-Fi-Highlight Mickey 17

Mickey 17 dreht sich um Mickey (Pattinson), der als sogenannter "Expendable" einer Raumschiffbesatzung angeheuert hat: Falls er stirbt, wird einfach ein neuer Klon mitsamt gespeicherten Erinnerungen produziert. Somit muss er stets die gefährlichsten Aufgaben übernehmen. Aber als er schließlich lebendig einem aktiven Klon gegenübersteht, droht die Situation aus dem Ruder zu laufen.