Schock für Sci-Fi-Fans: Heiß erwarteter Kracher mit Robert Pattinson verliert Starttemin und der Grund ist frustrierend

Der heiß erwartete Sci-Fi-Kracher Mickey 17 mit Robert Pattinson hat keinen Starttermin mehr. Die Wendung hat einen ärgerlichen Grund.

Statt Sci-Fi-Kracher mit Robert Pattinson kommen 2 Mega-Monster ins Kino

Robert Pattinson verloren im Weltall, und das Ganze auch noch inszeniert von Oscar-Gewinner Bong Joon-ho (Parasite): Darauf hatten sich viele Sci-Fi-Fans mit Mickey 17 gefreut.und wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Aber warum?

Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat der kürzlich beigelegte Hollywood-Doppelstreik dazu geführt, dass Mickey 17 verschoben werden musste. Auch nach dessen Ende führen die vorherigen Ausfälle noch zu Komplikationen im Planungsablauf der Traumfabrik. Für alle, die sich schon von der Flaute der Streikzeit befreit sahen, ist die Meldung besonders frustrierend.

Als kleiner Lichtblick können sich die enttäuschten Sci-Fi-Fans zumindest darauf freuen, dass ein anderer Kracher des Genres früher im Kino erscheinen wird. Laut Bericht wird nämlich Godzilla x Kong: The New Empire den US-Starttermin von Mickey 17 übernehmen und am 29. März 2024 erscheinen.

Schaut euch hier den Trailer zu Godzilla x Kong an:

Godzilla x Kong: The New Empire - Trailer (Deutsch) HD

Mickey 17 dreht sich um einen Astronauten (Pattinson), der auf einem fremden Planeten mörderische Aufgaben erfüllen muss. Falls er stirbt, wird er einfach durch einen Klon ersetzt.

Wann kommt Mickey 17 ins Kino?

Wann genau Joon-ho Bongs Mickey 17 ins Kino kommt, ist momentan sehr schwer abzusehen. Bisher ist noch kein Trailer zum Sci-Fi-Film erschienen. Es ist bald mit der Veröffentlichung eines neuen Starttermins zu rechnen.

Podcast: Die 5 spannendsten Streaming-Filme im Januar bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr wisst mal wieder nicht, was ihr heute Abend bei Netflix oder Amazon streamen sollt? Wir stellen euch in der Monats-Übersicht die vielversprechendesten neuen Filme im Januar vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den ausgewählten 5 Streaming-Filmen findet ihr ein starbesetztes Sci-Fi-Drama ebenso wie einen Survival-Thriller, der bei Netflix nach wahren Begebenheiten entstand.