Einer der kontroversesten Western aller Zeiten erstmals in 4K-Qualität: Schnappt euch das limitierte Steelbook, bevor es ausverkauft ist

Der kontroverse Western Das Wiegenlied vom Totschlag zerstörte einen der größten Filmmythen aller Zeiten und veränderte ein Genre. Jetzt erscheint der brutale Kultfilm erstmals in 4K-Qualität.

Lange Zeit waren in Western die Soldaten die Helden, die sich mutig dem Kampf gegen das Böse stellten. Dass die amerikanischen Blauröcke aber auch zu bestialischen Verbrechen fähig waren, wurde erstmals im kontroversen Spätwestern Das Wiegenlied vom Totschlag thematisiert, der damit eine der größten Filmmythen zerstörte. Im Mittelpunkt der Handlung steht eines der schlimmsten Massaker der US-amerikanischen Geschichte.

Das Wiegenlied vom Totschlag enthüllt wahres Massaker der US-Geschichte

Für Rekrut Honus ist die indigene Bevölkerung das personifizierte Böse, das bekämpft werden muss und er und die anderen Soldaten stehen auf der guten Seite des Rechts. Diese Sichtweise bestätigt sich für ihn, als Mitglieder des Cheyenne-Stammes einen Geldtransporter überfallen. Erst durch die Squaw Cresta lernt er eine andere Sichtweise kennen und sein Glaube gerät ins Wanken. Dennoch wird er für den Vergeltungsschlag an dem Cheyenne-Stamm eingesetzt und zum Zeugen eines unvergleichlichen Blutbads.

Der Film behandelt die geschichtlichen Hintergründe des Sand-Creek-Massakers von 1864, bei dem 133 Cheyenne und Arapaho getötet wurden, wobei die meisten Opfer Frauen und Kinder waren. Handlung und Figuren wurden fiktionalisiert und beruhen auf der literarischen Vorlage Arrow in the Sun von T.V. Olsen, die nur ein Jahr vor dem Film erschien.

Auch Vietnam-Kriegsverbrechen spielte Rolle für Das Wiegenlied vom Totschlag

Nicht nur das im Film behandelte Verbrechen gehört zur Entstehungsgeschichte des Spätwesterns, sondern auch die ebenfalls 1970 stattfindende gerichtliche Aufarbeitung des Mỹ Lai-Massakers, das während des Vietnamkriegs stattfand. Hier ermordeten US-Soldaten 504 Zivilist:innen und machten weder vor Frauen, Kindern, noch Greisen halt.

In der Öffentlichkeit formierte sich dadurch eine Anti-Kriegsbewegung. In dieser aufgeheizten, politischen Stimmung erschien Das Wiegenlied vom Totschlag und stellte erstmals filmisch die sonst so heldenhaften Soldaten als blutrünstige Täter ohne Gnade dar.

Für Kontroversen sorgten aber auch die detaillierte Gewaltdarstellung, mit denen man als Zuschauer:in in all seiner Härte konfrontiert wird. Das Wiegenlied vom Totschlag zeigt schonungslos ein Stück US-Geschichte, was sich leider knapp 100 Jahre später in Vietnam wiederholte.

