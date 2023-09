"Einer der stolzesten Tage meines Lebens": Arnold Schwarzenegger erinnert an 40 Jahre alte Entscheidung, die sein Leben und das von Millionen veränderte

Action-Ikone Arnold Schwarzenegger erinnert sich auf Instagram an ein besonderes Ereignis, das in seinem Leben vor 40 Jahren stattgefunden hat und ihm ungeahnte Möglichkeiten eröffnete.

Arnold Schwarzenegger ist einer der größten Hollywood-Stars und hat sich vor allem im Action-Fach einen Namen gemacht. Terminator, Predator und viele weitere Genre-Klassiker finden sich in seiner Filmographie. Vor 40 Jahren hat er eine Entscheidung getroffen, die sein Leben grundlegend verändern sollte.

Action-Ikone: Arnold Schwarzenegger erinnert sich an den stolzesten Tag in seinem Leben zurück

Auf Instagram teilte Schwarzengger am Wochenende einen Post, in dem er sich an seine Einbürgerung in die USA erinnert. Geboren wurde er 1947 im österreichischen Thal, wie an seinem ikonischen Akzent unschwer zu erkennen ist. 36 Jahre später entschied er sich dazu, zum US-amerikanischen Bürger zu werden.

Auf Instagram schreibt Schwarzenegger:

An diesem Tag vor 40 Jahren wurde ich amerikanischer Staatsbürger. Es ist einer der stolzesten Tage meines Lebens. Ich verdanke Amerika alles. Geboren in Österreich, hergestellt in Amerika!

Schwarzenegger hat in den USA Karriere gemacht. Nicht nur als Schauspieler, sondern später auch als Politiker. Von 2003 bis 2011 hatte er das Amt des kalifornischen Gouverneurs inne. Ohne seine US-amerikanische Staatsbürgerschaft, die er am 16. September 1983 erhalten hat, wäre das nicht möglich gewesen.

Somit hat Schwarzenegger schon sehr früh die Weichen für seinen späteren Lebenslauf gestellt und mit dieser Entscheidung nicht nur seine Karriere beeinflusst, sondern auch das Leben vieler US-amerikanischer Bürger:innen im Bundesstaat Kalifornien.

Was macht Action-Star Arnold Schwarzenegger aktuell?

Die Politik hat Schwarzenegger längst hinter sich gelassen. Nachdem er in den vergangenen Jahren mehrmals (erfolglos) versucht hat, die Terminator-Reihe wiederzubeleben, hat es ihn zuletzt zu Netflix verschlagen. Im Mai feierte die Action-Serie FUBAR ihre Premiere. Kurz darauf folgte die Doku-Serie Arnold, die sich in drei Teilen mit dem Werdegang des Action-Stars beschäftigt.

