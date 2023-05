Einmalige Chance: Sichert euch den unfassbar erfolgreichen One Piece-Film in limitierter Edition bei Amazon

Endlich ist es so weit: Ihr könnt den neuen Anime-Kracher One Piece: Red ab sofort bei Amazon vorbestellen - und die Collector's Edition des 14. Kinofilms kommt mit einem besonderen Bonus.

One Piece erfreut sich bei Anime-Fans seit Jahren anhaltender Beliebtheit, sodass es die erfolgreiche Serie mittlerweile sogar zum 14. Mal ins Kino geschafft hat. Das eher ungewöhnliche Konzept mit dem Fokus auf musikalische Gesangseinlagen kam dabei hervorragend an: One Piece: Red spielte weltweit mehr als 246,5 Millionen US-Dollar ein und rangiert damit auf Platz 5 der erfolgreichsten japanischen Kinofilme überhaupt.



Musikalischer Filmgenuss: One Piece: Red bei Amazon vorbestellen Deal Zum Deal

Jetzt erscheint One Piece: Red endlich auch auf Blu-ray, und zwar in einer limitierten Collector's Edition. Dieses besondere Sammlerstück könnt ihr ab sofort bei Amazon vorbestellen *. Wir erklären euch jetzt, was ihr für euer Geld bekommt und warum One-Piece-Fans sich dieses Angebot nicht entgehen lassen sollten.

One Piece: Red - Limitierte Collector's Edition jetzt bei Amazon vorbestellen

Amazon verkauft One Piece: Red als limitierte Collector's Edition * auf Blu-ray für 36,99 Euro. Die DVD-Version gibt es als limitierte Steelbook-Edition * für 25,99 Euro. Die Collector's Edition beinhaltet neben der Blu-ray den Film noch einmal auf DVD. Außerdem bekommt ihr einige besondere Boni geboten:

Kinofilm One Piece: Red in deutscher und japanischer Sprachfassung

Untertitel: Deutsch, Polnisch

Extras: Poster, Pappaufsteller, Song-Booklet, Artcards, Interviews

Das Highlight der Collector's Edition ist das Song-Booklet, in dem die Texte aller Lieder enthalten sind, die die Charaktere in One Piece: Red singen. Fans können die Stücke also vor dem heimischen Fernseher mitsingen und den Film dadurch auf ganz neue Art und Weise erleben.

Amazon/Crunchyroll One Piece: Red Collector's Edition

Worum geht es in One Piece: Red?

Der 14. Kinofilm von One Piece stellt die Sängerin Uta in den Mittelpunkt, die dank einer Teufelsfrucht über eine atemberaubende Stimme verfügt. Uta gibt auf der Musikinsel Elegia ihr erstes Livekonzert vor Publikum, das sich auch die Strohutbande rund um Ruffy und seine Freunde nicht entgehen lassen wollen.



Limitierte Collecctor's Edition von One Piece: Red jetzt bei Amazon Deal Zum Deal

Auf der Insel angekommen müssen die Piraten aber feststellen, dass es sich bei Uta um die Tochter des Piraten-Kaisers Rothaar-Shanks handelt, die mithilfe ihrer Teufelsfrucht-Kräfte alle Menschen in eine imaginäre Welt des "Friedens" bannen will. Jetzt muss die Strohutbande alles daransetzen, Utas Plan zu vereiteln und den mächtigen Dämon Tot Musica zu besiegen.



Bei One Piece handelt es sich um einen Anime, der auf dem gleichnamigen Manga basiert. Letzterer ist dem Shonen-Genre zuzurordnen, das sich explizit an Jungs und junge Männer richtet. Weitere bekannte Shonen-Mangas sind zum Beispiel Dragon Ball, Demon Slayer oder Death Note.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.