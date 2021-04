Einzigartiger Zombie-Geheimtipp für Horror-Fans: Jetzt günstiger im schicken Mediabook

Eine einzigartige Reise ins Zombiefilm-Genre bietet der Horrorfilm Blood Quantum. Das würdigt eine schicke limitierte Mediabook-Edition der Blu-ray, die es zur Zeit günstiger gibt.

Zombiefilme gibt es wie Sand am Meer. Umso eher horchen wir auf, wenn jemand dem Genre einen ungewohnten Dreh verleiht. Genau das passiert in der Indie-Produktion Blood Quantum von Jeff Barnaby, der die Apokalypse in einem Reservat kanadischer Ureinwohner lostritt.

Glücklicherweise hat es der Zombiefilm mit einer FSK-18-Altersfreigabe nach Deutschland geschafft. Hierzulande erschien Blood Quantum uncut in einem schicken Mediabook und wer jetzt zugreift, spart ein paar Euro.

Einzigartiges Horrorfilm-Highlight im limitierten Mediabook günstiger bei Amazon

Bei Amazon * gibt es das Mediabook aktuell günstiger. Hier spart ihr derzeit und bezahlt nur 17,97 Euro für das Sammlerstück.

Demgegenüber kostet die Edition bei MediaMarkt * und Saturn * derzeit (reduziert) 22,99 Euro.

© Koch Media Das Mediabook von Blood Quantum

Warum lohnt sich das Mediabook des Zombiefilms?

Das martialische Cover verpasst dem mit einem kleinen Budget gedrehten Horrorfilm eine wirklich gelungene Aufmachung. Das 28-seitige Booklet mit einem Essay von Stefan Jung und zahlreichen Fotos bietet darüber hinaus Stoff für eine intensivere Auseinandersetzung mit den Grundthemen von Blood Quantum.

Außerdem bietet die Edition bestehend aus einer Blu-ray und einer DVD mehrere Extras wie Interviews und ein Q&A, in dem die Macher auf die besondere Grundidee des Films eingehen.

Blood Quantum bietet einen außergewöhnlichen Blick auf das Zombie-Genre

Wir schreiben das Jahr 1981: In einem Red Crow-Reservat nahe der kanadischen Stadt Quebec nimmt ein Fischer einen frisch geangelten Lachs aus. Doch der scheint trotz fehlender Gedärme weiter zu leben. Schon bald finden Sheriff Traylot (Michael Greyeyes aus Fear the Walking Dead) und die Mitglieder des Reservats weitere Hinweise auf übernatürliche Geschehnisse.

Als die Zombie-Epidemie vollends ausbricht, wird klar: die First Nations, die kanadischen Ureinwohner, sind gegen das mysteriöse Virus immun. In einem spontan errichteten Fort versuchen sie sich vor Eindringlingen zu schützen.



Der Zombiefilm wurde schon in den Tagen von George A. Romero (Nacht der lebenden Toten) genutzt, um aktuelle gesellschaftliche Verhältnisse zu kommentieren. In dieser Tradition entstand auch Blood Quantum, der sich mit den Mitteln des Genres mit der Situation der indigenen Bevölkerung in Kanada auseinandersetzt. Die brutalen Genre-Spitzen kommen dabei natürlich nicht zu kurz.

Noch ein Tipp: Psycho Goreman ist eines der Horror-Highlights 2021

Alternativen zum Mediabook von Blood Quantum

Falls es nicht zwingend das Mediabook sein muss, könnt ihr den Film auch auf der regulären Blu-ray in eure Sammlung aufnehmen. Bei Amazon * erhaltet ihr die Scheibe aktuell um 26% reduziert für unter 10 Euro.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhält Moviepilot eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.