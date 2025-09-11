Emma Watson meidet seit 6 Jahren das Rampenlicht und macht jetzt ihren Doktor: "Sie passt gut zu den anderen Studierenden"

Emma Watson hat sich vor Jahren aus der Filmbranche zurückgezogen und sich abseits dessen ein glückliches Leben aufgebaut. Aktuell soll sie ihren Doktortitel in Philosophie in Oxford machen.

Dass Emma Watson und ihre Harry Potter-Figur Hermine Granger nicht gerade wenig gemeinsam haben, hat die Schauspielerin während ihrer Karriere bereits mehrfach bewiesen: So ließ sie Hollywood schon häufiger links liegen, um sich weiterzubilden und für wohltätige Zwecke einzusetzen. Seit der Romanverfilmung Little Women vor sechs Jahren war Watson nicht mehr auf der großen Kinoleinwand zu sehen und hat sich weitgehend aus der Branche zurückgezogen.

Stattdessen soll sie seit einigen Monaten ein neues Ziel verfolgen – und einen Doktortitel in Philosophie anstreben.

Emma Watson lebt statt in Hollywood als angehende Doktorandin in Oxford

Wie die Oxford Mail im Februar 2025 berichtete, wurde Watson in den vergangenen Monaten häufiger in Oxford und an der renommierten Universität gesehen, wo sie bereits 2023 ihren Master im Fach Kreatives Schreiben abschloss. Jetzt soll sie dort ihren Doktortitel in Philosophie machen. Dabei mische sich der Harry Potter-Star wie jede andere Studentin auch unter das normale Volk:

Sie passt gut zu den anderen Studierenden und hält sich im Hintergrund. Doch sie besucht soziale Events und wird häufig mit ihren Büchern und ihrem Freund in lokalen Cafés gesehen. Sie hat letztes Jahr angefangen. Sie liebt Oxford und hat sich dort ein glückliches Leben aufgebaut.

Emma Watson teilt mit der britischen Stadt Oxford bereits eine lange Geschichte, die bis in ihre Kindheit zurückgeht. So besuchte sie dort die Stagecoach Theatre Arts-Zweigstelle einer großen Schauspielschule und lernte später an der Headington School in Oxford. Nach dem Ende der Harry Potter-Reihe studierte die Hermine-Darstellerin Englische Literatur an der Brown University in Rhode Island in den USA. Knapp ein Jahrzehnt später kehrte sie schließlich nach Oxford zurück, um dort Kreatives Schreiben zu studieren.

"Wie in einem Käfig": Deshalb zog sich Emma Watson aus der Filmbranche zurück

Gegenüber der Financial Times erklärte Emma Watson im Jahr 2023, warum sie sich nach ihren letzten Kinoabenteuern Die Schöne und das Biest und Little Women mehr und mehr aus der Branche zurückzog:

Wenn ich ehrlich bin, war ich nicht besonders glücklich. Ich glaube, ich fühlte mich ein bisschen wie in einem Käfig. [...] Mir wurde klar, dass ich Dinge vertreten wollte, bei denen ich, wenn sie kritisiert würden, [...] sagen konnte: 'Ja, ich hab das vermasselt, es war meine Entscheidung. Ich hätte es besser machen sollen.'

Neben ihren vielen akademischen und wohltätigen Tätigkeiten hat Emma Watson Hollywood jedoch nicht gänzlich den Rücken gekehrt. So ist sie als Gesicht der Modemarke Prada zu sehen und fungierte 2022 für einen Werbespot als Regisseurin, Drehbuchautorin und Erzählerin. Wenig später wurde dann sogar ein neuer Film mit Watson angekündigt. Nähere Informationen gab es seither jedoch nicht.

Mit Watsons neuen Studienplänen, müssen sich Fans, die sehnlichst auf eine Leinwandrückkehr des Harry Potter-Stars warten, nun höchstwahrscheinlich noch etwas länger gedulden.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist auf unserer Schwesternseite Sensacine erschienen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Februar 2025 bei Moviepilot veröffentlicht.

