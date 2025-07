Regelverstoß von Hermine: Harry Potter-Star Emma Watson muss ihren Führerschein abgeben

Emma Watson legt derzeit eine Karrierepause ein, um sich auf ihr Studium zu konzentrieren. Nun wurde ihr nach mehreren Verkehrsvergehen der Führerschein entzogen.

Emma Watson ist vor allem für ihre legendäre Rolle als Hermine Granger in den Harry Potter-Filmen bekannt. Aktuell legt sie eine Karrierepause ein, um in Oxford zu studieren. Dort verlor sie nun ihren Führerschein, nachdem sie mehrfach das Geschwindigkeitslimit missachtet hatte.

Emma Watson verliert ihren Führerschein wegen zu hoher Geschwindigkeit

Berichten von Deadline zufolge verlor Emma Watson diese Woche für sechs Monate ihren Führerschein, weil sie im Raum Oxford eine Geschwindigkeitsbegrenzung überschritten hatte. Anstatt der vorgegebenen 30mp/h war sie mit 38mp/h geblitzt worden, was einer Schnelligkeit von etwa 62km/h anstatt der vorgeschriebenen 50 entspricht. Zuvor hatte sie bereits 9 Punkte angesammelt.

Zusätzlich zum Führerscheinentzug wurde eine Strafe in Höhe von 1.044 Pfund (umgerechnet etwa 1.200€ ) verhängt. Emma Watson selbst erschien nicht persönlich zum Gerichtstermin, doch ihr Anwalt bestätigte laut BBC News , dass sie in der Lage sei, die Strafe zu zahlen.

Emma Watson war nicht der einzige Harry Potter-Star vor Gericht

Am selben Tag wurde ein weiterer Harry Potter-Star vor demselben Gericht vorstellig: Auch Zoë Wanamaker, die in den Filmen die Fluglehrerin Madame Hooch gespielt hat, war zu schnell gefahren und erhielt dieselbe Strafe wie Emma Watson.

Die Schauspielerinnen standen vor beinahe 25 Jahren zuletzt zusammen für Harry Potter und der Stein der Weisen vor der Kamera, der die erfolgreiche Fantasy-Filmreihe einläutete. Nun werden die Bücher in einer Harry Potter Serie neu verfilmt.

Auch interessant:

Was macht Emma Watson heute?

Seit dem Film Little Women 2018 stand sie nicht mehr vor der Kamera. Der Grund für Emma Watsons Schauspielpause ist, dass sie sich in dem Beruf nicht mehr glücklich fühlte. Zuvor war sie vor allem für ihre Rolle als Hermine Granger und die Hauptrolle als Belle im Musical Die Schöne und das Biest bekannt.

Seit 2023 studiert sie in Teilzeit einen Master in Creative Writing an der Universität in Oxford. Zuvor hatte sie bereits ein Studium in Literaturwissenschaften abgeschlossen. Ob sie irgendwann ins Filmgeschäft zurückkehren wird, bleibt abzuwarten.