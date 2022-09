Endlich bei Disney+: Die beste Simpsons-Folge seit 6 Staffeln fällt überraschend brutal aus

In Staffel 33 versteckt sich die beste Simpons-Folge seit vielen Jahren. Die blutige Anspielung auf die Serie Fargo gibt es jetzt bei Disney+.

Im Stream gibt es endlich Die Simpsons-Nachschub. Staffel 33 der Springfield-Abenteuer ist jetzt auf Disney+ verfügbar. Und alle, die mit jeder neuen Folge den goldenen Zeiten der dysfunktionalen gelben Familie nachweinen, dürfen sich dennoch freuen. Mit A Serious Flanders ist nämlich die beste Folge seit langem mit dabei.

Die Simpsons Staffel 33 auf Disney+: Die Serie kehrt zu alter Größe zurück

Das bezeugen immerhin die Fans der Serie auf IMDb . Dort hat die Folge nämlich mit 8,2/10 Punkten eine Bewertung, die zuletzt nur von der Episode Barthood in Staffel 27 übertroffen wurde. Auch wir waren begeistert, als die beste Simpsons-Folge seit 7 Jahren im TV lief.

In A Serious Flanders zieht Die Simpsons das Werk der Brüder Joel und Ethan Coen durch den Kakao, insbesondere die von ihnen produzierte Serie Fargo. In der Folge findet Ned Flanders überraschend eine große Menge Geld und spendet sie dem Waisenhaus. Die gute Tat setzt eine Kette von blutigen Ereignissen in Gang, die mit ihrem Gewaltgrad an frühe Halloween-Folgen erinnern. Auch einige Fan-Lieblinge in Springfield lassen dabei brutal ihr Leben.

Wann kommt Die Simpsons Staffel 34 zu ProSieben und auf Disney+?

Ob die nächste Staffel der Serie mit ebensolcher Qualität punkten kann, bleibt abzuwarten. Staffel 34 ist gerade auf dem US-Sender Fox angelaufen. Wann sie nach Deutschland kommt, ist noch nicht klar. Wir rechnen mit einer ProSieben-Ausstrahlung im Frühjahr 2023 und einem Disney+-Start im darauffolgenden Herbst.

Was haltet ihr von A Serious Flanders?