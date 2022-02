Heute im TV: Die beste Simpsons-Folge seit 6 Jahren schockt mit Gewalt, Sex und Drogen

Die Simpsons überraschen in ihrer 33. Staffel mit einer der besten Folgen seit Jahren. Heute Abend läuft das spannende, witzige und brutale Simpsons-Highlight bei ProSieben im TV.

Die Simpsons sind schon lange nicht mehr das, was sie mal waren. Umso größer ist die Überraschung, dass in der aktuellen 33.(!) Staffel plötzlich die beste Simpsons-Episode seit vielen Jahren zu sehen ist. Die Rede ist von der Doppelfolge A Serious Flanders, deren erster Teil heute im TV bei ProSieben zu sehen ist.

Mit Blick auf die Fan-Bewertungen bei IMDB handelt es sich um die beste Simpsons-Folge seit der Boyhood-Parodie Barthood aus dem Jahr 2015. Wenn ihr mal wieder eine Folge mit der gelben Sitcomfamilie schauen wollt, dann unbedingt die großartige Fargo-Hommage voller Grenzüberschreitungen. Diese Folge ist nichts für Kinder.

Heute im TV: Die Simpsons-Folge A Serious Flanders läuft heute um 21:10 Uhr bei ProSieben. Es handelt sich um eine Doppelfolge. Teil 2 wird am 14. Februar ausgestrahlt.

Simpsons-Highlight: Darum geht es in der brutalen Fargo-Hommage

Der Titel des 2-Teilers A Serious Flanders ist angelehnt an den Film A Serious Man der Coen-Brüder. Doch die Handlung ist vielmehr eine Hommage an die Hit-Serie Fargo, die von dem gleichnamigen Coen-Film inspiriert wurde.

Als Ned Flanders im Wald eine Tasche mit 173.296 Dollar findet und das Geld einem Waisenhaus spendet, setzt er damit eine Reihe von Ereignissen in Gang, welche mehrere Springfield-Bewohner das Leben kosten und in einem brutalen Showdown eskalieren.

© Fox / Disney Die Simpsons

Denn der Schuldeneintreiber Kostas Becker ist seit Jahren auf der Suche nach dem Geld, das einst Neds Großvater Sheriff Ned Flanders versteckte. Als schließlich Homer durch eine Verwechslung von zwei Auftragskillern gekidnappt wird, muss Über-Christ Ned all seine Prinzipien über Bord werfen, um seinen Nachbarn zu retten – dazu gehört auch Sex mit einer verheirateten Frau!

Heute im TV: Das macht die neue Simpsons-Folge so besonders

Ihr habt es vielleicht schon herausgelesen: Diese Simpsons-Folge ist alles andere als die gewohnte Familienunterhaltung. Es gibt Sex, Figuren nehmen Drogen und der Gewaltgrad erinnert an die besten Zeiten der frühen Halloween-Folgen. Gleich mehrere beliebte Figuren sterben auf brutale Weise. Ein Springfield-Bewohner wird beispielsweise in einer Donut-Fritteuse ertränkt und einem anderen wird wiederum das Gesicht abgeschält.

© Fox / Disney Die Simpsons

Gewalt allein macht natürlich noch keine gute Simpsons-Folge aus. Als düsteres Drama und Fargo-Hommage erzählt A Serious Flanders eine sehr erwachsene, ausgeklügelte und verschachtelte Geschichte, die im Vergleich zu den meisten Episoden der letzten Jahre extrem überrascht. Vor allem Fans der Serie Fargo können sich auf viele tolle Verweise auf die ersten 3 Staffeln der Crime-Anthologie (und jede Menge Splitscreens) freuen.

A Serious Flanders hat alles, was eine grandiose Folge der Simpsons haben sollte: tolle Gastsprecher:innen (im Original u.a. Brian Cox, Timothy Olyphant und Jessica Paré), ein cleveres Drehbuch, eine ungewohnte Inszenierung, eine Story mit Anspruch und natürlich vor allem Spaß. Wenn wir in 20 Jahren auf über 50 Staffeln Die Simpsons zurückblicken werden, dann wird A Serious Flanders ein Klassiker sein, den jeder Fan gesehen haben sollte.

Podcast für Simpsons-Fans: Die besten Staffeln & Folgen aus 3 Jahrzehnten

In der ultimativen Simpsons-Folge unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber - auch bei Spotify - gehen wir auf die Suche nach den besten Folgen in 30 Staffeln:

Warum gibt es die Simpsons nach 31 Staffeln immer noch? Welche Simpsons-Folgen sind die besten? Und warum hagelt es schon seit zwei Jahrzehnten so viel Kritik an der Serie? Andrea, Jenny und Max geben euch den ultimativen Guide für 30 Staffeln Die Simpsons bei Disney+ an die Hand.

Welche sind eure Lieblingsfolgen der Simpsons? Schaut ihr die Serie noch?