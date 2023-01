Endlich gute Netflix-Nachrichten: Fluch der Karibik-Ersatz wird fortgesetzt und Fantasy-Film in der Tradition von Herr der Ringe ist auch in Arbeit

Der Netflix-Film Das Seeungeheuer begeisterte Kritik und Publikum. Dabei bleibt es nicht. Der animierte Fluch der Karibik-Ersatz wird nämlich fortgesetzt.

Der Streaming-Dienst Netflix hat in den vergangenen Wochen vor allem mit Absetzungen Schlagzeilen produziert. Erst wurde die Science-Fiction-Serie 1899 nach nur einer Staffel gecancelt, dann folgte die beliebte Animationsserie Inside Job. Es geht aber auch anders, zumindest wenn der Streamer mit den Zahlen zufrieden ist. Denn der animierte Abenteuerfilm Das Seeungeheuer mit einigen Fluch der Karibik-Vibes erhält eine Fortsetzung und dabei bleibt es nicht.

Mehr zum Netflix-Doppelschlag für Fluch der Karibik- und Herr der Ringe-Fans

Das Seeungeheuer wurde im Sommer 2022 veröffentlicht und entwickelte sich zum am meisten geschauten Animationsfilm in der Geschichte von Netflix. Deswegen wird Regisseur und Oscarpreisträger Chris Williams (Baymax - Riesiges Robowabohu) für den Streaming-Dienst Das Seeungeheuer 2 umsetzen. Dabei soll die Geschichte von Monsterjäger Jacob und seiner kleinen Begleiterin Maisie fortgesetzt werden. Die Story soll sich unter anderem auf Jacobs neue Verantwortung als Ziehvater des Mädchens konzentrieren.

Williams wird für Netflix aber noch ein zweites Fantasy-Projekt angehen, wie der Hollywood Reporter berichtet. Es handelt sich um eine "originäre Fantasy[-Geschichte]" mit einer in sich stimmigen Welt in der Tradition von Der Herr der Ringe und Game of Thrones, aber mit der leichten Stimmung von Die Braut des Prinzen.

Termine für die beiden Filme gibt es noch nicht, wir können wegen der langen Produktionszeit von Animationsfilmen jedoch davon ausgehen, dass es noch ein paar Jahre dauern wird, bis einer der Filme zu Netflix kommt.

Das Seeungeheuer bietet Unterhaltung à la Fluch der Karibik

Seit hunderten Jahren tobt ein Krieg zwischen den Seeungeheuern im Ozean und den Menschen, die die Weltmeere befahren. Während die riesigen Unterwasser-Monster versuchen, große Schiffe zu versenken, machen mutige Helden Jagd auf die Bestien und töten die gefährlichen Angreifer. So auch die Crew der "Inevitable" von Kapitän Crow, zu der nicht zuletzt dessen zukünftiger Nachfolger Jacob Holland gehört. Nur an der Bedrohung des "Red Bluster" haben sie sich bisher die Zähne ausgebissen.

An Land träumt unterdessen das Waisenmädchen Maisie Brumble davon, ebenfalls einst hinauszufahren und Seeungeheuer zu bekämpfen. Heimlich schleicht sie sich als blinde Passagierin an Bord. Das lange vergeblich gejagten rote Monstrum zu erlegen ist allerdings keine leichte Aufgabe

Warum der Film ein genialer Fluch der Karibik-Ersatz ist, erfahrt ihr im Artikel meiner Kollegin Esther Stroh.

