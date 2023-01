Netflix killt nach 1899 den nächsten Sci-Fi-Liebling mit Mega-Cliffhanger: "Ich werde mich psychisch niemals davon erholen"

In der abgefahrenen animierten Sci-Fi-Serie Inside Job ist jede noch so absurde Verschwörungstheorie Realität. Jetzt hat Netflix die beliebte Produktion nach der 1. Staffel schon wieder abgesetzt.

Das neue Jahr ist erst einige Tage alt und Netflix setzt schon wieder eine Serie nach der anderen ab. Gleich am Anfang schockte der Streamingdienst Fans mit der Ankündigung, 1899 nicht für eine 2. Staffel zu verlängern.

Jetzt steht auch fest, dass die beliebte animierte Sci-Fi-Serie Inside Job (Moviepilot-Durchschnittswertung 7,1) nach der 1. Staffel keine Zukunft hat. Dabei stellte das Cliffhanger-Finale eine klare Fortsetzung in Aussicht. Fans reagieren direkt genervt und verärgert auf diesen Schritt.

Hier könnt ihr noch einen Trailer zur 1. Staffel Inside Job schauen:

Inside Job - S01 Trailer (Deutsch) HD

Inside Job-Absetzung von Netflix sorgt wieder einmal für Frust

Laut Comic Book hat Inside Job-Schöpfer Shion Takeuchi die Nachricht der Absetzung selbst auf Twitter geteilt:

Der Macher der Animationsserie zeigt sich sehr enttäuscht und traurig darüber, die Geschichte von Inside Job nicht fortsetzen zu können. Auf Twitter haben direkt viele Fans auf die Absetzung reagiert und sind genauso traurig und frustriert:

Mein Herz ist komplett gebrochen. Ich werde Inside Job so sehr vermissen.

Shion Takeuchi hat offiziell bestätigt, dass Inside Job abgesetzt und die zweite Staffel eingestampft wurde. Worte können den Herzschmerz nicht beschreiben, den ich für die Crew empfinde, wenn sie sieht, dass ihre harte Arbeit so verschrottet wird, und wie wütend ich auf Netflix bin. Das ist einfach herzzerreißend.

Inside Job war eine so lustige und beruhigende Serie für mich. Shion Takeuchi und seine Crew haben eine wunderschön lustige/abgefahrene Serie gemacht, die so viel mehr hätte sein können. Aber Netflix musste es einfach absägen. Mein Beileid gilt der Besetzung und der Crew der Serie. Das haben sie nicht verdient

Ich, während ich die Absetzung von Inside Job mitbekomme (Ich werde mich psychisch niemals davon erholen)

Die Absetzung von Inside Job hat glaube ich gerade mein komplettes Jahr ruiniert

