"Endlich ist es vorbei": Netflix beendet seine am längsten laufende Serie nach 8 (!) Staffeln und Fans sind erleichtert

Viele Netflix-Serien sind froh, wenn sie zwei Staffeln erhalten. Diese Orginal-Produktion schaffte unfassbare 8 Seasons – und das offenbar zum Leidwesen der Fans.

Im Jahr 2018 startete bei Netflix eine recht unscheinbare Serie: Es ging um eine spanische Elite-Schule, in die drei Schüler:innen aus sozial eher schwachen Verhältnissen aufgenommen werden. Die Serie heißt Elite und sie entwickelte sich bei Netflix zu einem Mega-Erfolg, der Staffeln in Rekordzeit produzierte.

Am kommenden Freitag starten die neuen Folgen aus Staffel 7 bei Netflix und erst im Juli hatte der Streaming-Dienst die Verlängerung um Staffel 8 verkündet . Jetzt gibt Netflix bekannt: Nach Staffel 8 ist Schluss.

Keine Netflix-Serie erhielt mehr Staffeln als Elite

Netflix machte die Verlängerung und das Ende von Elite bei X offiziell: "Élite wurde für eine achte und letzte Staffel verlängert - und Staffel 7 hat diesen Freitag Premiere!"

Mit der 8. Staffel ist Elite gleichauf mit zwei anderen Netflix-Originals: The Ranch und Big Mouth. Letztere wurde im April dieses Jahres ebenfalls um eine 8. und letzte Season erneuert. Elite lief so lange, dass die Original-Besetzung mittlerweile verdrängt wurde. Vielleicht überwiegt in den Reaktionen auch deshalb die Freude über das Ende.

Elite-Fans freuen sich über das Ende der Serie

"Endlich ist es vorbei"

"Kann kaum erwarten, dass es endet"

"Na endlich"

"Endlich. Wir können ruhen."

Natürlich trauern einige Fans um das Ende ihrer Serie – das hat sich Elite nach diesem Run auch verdient. Dennoch zeigt sich in den Kommentaren , dass das spanische Original unter vielen Fans als exemplarisch für die Absetz-Strategie des Streaming-Dienstes galt: Viele Eigenproduktionen müssen sich mit einer Staffel begnügen, während Elite ein regelrechtes Verlängerungs-Abo zu besitzen schien – ein weiterer Grund, weshalb in den Kommentaren eher Spott als Trauer oder Wut herrscht. Sowas sieht man bei Absetzungen doch eher selten.

Wann kommen Elite Staffel 7 und Staffel 8?

Elite Staffel 7 startet am kommenden Freitag (20. Oktober) bei Netflix. Die 8. Staffel hat noch keinen offiziellen Termin.

