"Er bedankte sich, als er den Oscar gewann": Denzel Washington quälte Tom Hanks beim Dreh und der rächte sich später

Tom Hanks hatte keine leichte Zeit am Set von Philadelphia. Und Denzel Washington sorgte mit seinen Süßigkeiten-Streichen dafür, dass es nicht leichter wurde.

Kleine Streiche zwischen Freunden können lustig für beide Seiten sein. Im Fall von Denzel Washington und Tom Hanks ist es bereits über 30 Jahre her, dass Denzel sich einen gemeinen Scherz mit seinem Kollegen erlaubt hat. Die beiden Schauspiel-Legenden standen bisher nur ein einziges Mal vor der Kamera: Das war 1993 bei dem Gerichtsdrama Philadelphia und sie haben es sicherlich beide nicht vergessen.

Tom Hanks musste 15 kg für Philadelphia verlieren – und Denzel Washington war keine Hilfe dabei

2022 war Denzel Washington in The Graham Norton Show zu Gast. Der Gastgeber Graham Norton brachte das Gespräch auf das Thema Essen, woraufhin Denzel Washington seine Vorliebe für Mitternachtsnacks enthüllte. Kurz darauf fragte Graham Norton seinen Gast nach dem Streich, den er Tom Hanks am Set von Philadelphia spielte, als Tom Hanks während des Drehs 15 Kilo abnehmen musste. Als Reaktion auf Nortons Frage lachte Washington und erzählte die Geschichte:

Es war extrem. Ich meine, er aß nur etwa 800 Kalorien pro Tag und er nahm stark ab. [...] Er war in den Szenen im Gerichtssaal wirklich sehr dünn. Also ließ ich Schokoriegel da [...]. Ich ließ ihm Pizza liefern.

Während Hanks also abnehmen sollte, piesackte Denzel Washington seinen Kollegen immer wieder mit leckerem Essen. Während der strikten Diät war das sicherlich eine ziemliche Qual. Doch letztendlich hielt das Hanks nicht davon ab, eine oscarwürdige Leistung zu bringen. Mit Philadelphia gewann Tom Hanks seinen ersten Oscar, während Denzel Washington trotz beachtlicher Leistung nicht einmal nominiert wurde.

Bei seiner Oscar-Dankesrede konnte Tom Hanks sich schließlich noch für die Folter rächen, woran sich Denzel Washington auch im Gespräch mit Graham Norton erinnerte.

Er bedankte sich bei mir, als er den Oscar gewann.

Bekannterweise sind Denzel Washington und Tom Hanks gute Freunde und verstehen sich noch heute. Böses Blut gab es wegen des Streiches also eher nicht. Vielmehr zeigt es, dass beide Schauspieler einen Sinn für Humor teilen.

