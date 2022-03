"Er bereut es": Leonardo DiCaprio trauert verpasster Rolle als Porno-Star bis heute nach

Vor vielen Jahren lehnte Leonardo DiCaprio die Rolle als Porno-Star in Boogie Nights ab. Regisseur Paul Thomas Anderson hat jetzt bestätigt, dass der Star diese Entscheidung auf gewisse Weise bereut.

In seiner bisherigen Karriere kann Leonardo DiCaprio auf extrem viele Rollen stolz sein. Trotzdem gibt es auch Entscheidungen, die der Schauspielstar bis heute bereut. Vor kurzem haben wir schon darüber berichtet, dass DiCaprio die Hauptrolle als Pornostar Dirk Diggler in der Tragikomödie Boogie Nights ablehnte. Stattdessen spielte er in Titanic mit, der zum erfolgreichsten Film seiner Karriere wurde.

DiCaprio sprach bereits darüber, dass er der Rolle trotzdem nachtrauert, weil er Boogie Nights heute so liebt. Jetzt hat sich auch Regisseur Paul Thomas Anderson nochmal dazu geäußert.

Schaut hier noch einen Trailer zu Boogie Nights (ohne DiCaprio):

Boogie Nights - Trailer (deutsch)

Boogie Nights-Regisseur bestätigt Bedauern von Leonardo DiCaprio

Laut The Playlist hat Paul Thomas Anderson im The Smartless-Podcast vor kurzer Zeit nochmal über Boogie Nights und DiCaprio gesprochen. Dabei bestätigte der Filmemacher, dass Leo seine Entscheidung gegen die Rolle von Mark Wahlberg bis heute bedauert:

Es ist wirklich wahr, dass ich Leo gebeten habe, bei Boogie Nights mitzumachen, und er hat viele, viele Monate damit verbracht, sich zu quälen und darüber zu debattieren. Letztendlich wurde mir nach etwa der Hälfte dieses langen Entscheidungsprozesses klar, dass er eine Wahl treffen musste – entweder Titanic oder Boogie Nights, und er entschied sich für Titanic.

Obwohl es ihn auf lange Sicht in diesen massiven weltweiten Ruhm katapultiert hat, denke ich möglicherweise – wir lachen jetzt darüber – dass er bedauert, die Erfahrung verpasst zu haben und es getan zu haben.

Der Karriere von Leonardo DiCaprio hat diese Entscheidung alles andere als geschadet. Spätestens mit Titanic wurde er zum Weltstar und die legendären Rollen seiner Karriere fingen danach erst so richtig an. Trotzdem bleibt es bis heute eine spannende Vorstellung,und wie seine Karriere dadurch anschließend verlaufen wäre.

Hättet ihr Leonardo DiCaprio gerne als Porno-Star in Boogie Nights gesehen?