Er hat schon in 3 Christopher Nolan-Filmen mitgespielt: Jetzt wurde er auch für The Odyssey besetzt

Christopher Nolan hat nicht nur Matt Damon zum wiederholten Male für sein Abenteuer-Epos The Odyssey besetzt. Auch ein weiterer langjähriger Weggefährte ist im Cast.

Oppenheimer-Regisseur Christopher Nolan ist gerade mittendrin, Homers epische Odyssee als aufwendigen Abenteuerfilm umzusetzen. Dabei stehen ihm einige Stammstars zur Seite, allen voran Matt Damon als Odysseus, aber auch Elliot Page und Anne Hathaway.

Ein weiterer Darsteller, für den The Odyssey bereits der vierte Nolan-Film sein wird, hat seine Beteiligung nun ebenfalls bestätigt. Auch wenn er längst nicht so prominent ist, wie die obengenannten Stars.

Christopher Nolan castet Go-To-Charakterdarsteller Josh Stewart erneut für The Odyssey

Die Rede ist von Schauspieler Josh Stewart, den man bereits als Söldner Barsad in Nolans The Dark Knight Rises sehen konnte. Darüber hinaus lieh er seine Stimme dem Computer CASE aus Interstellar und einem Tenet-Agenten aus dem gleichnamigen Zeitreisefilm. Ob er für The Odyssey erneut in Fleisch und Blut vor die Kamera treten wird, ist noch nicht raus. Stewart bestätigte sein Casting aber indirekt durch einen Retweet, nachdem sein Name auf IMDb in der Liste der Beteiligten aufgetaucht war:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ansonsten kennt man Stewart vor allem durch Serien wie Criminal Minds, Shooter und The Punisher, wo er den wichtigen Antagonisten John Pilgrim verkörperte. Welche Rolle er in Nolans Odyssee einnehmen wird, ist noch nicht bekannt. Aktuell ist nur die Rolle von Damon bestätigt worden, der sich als Odysseus auf eine gefährliche Seefahrt begeben wird, wobei er sich unter anderem mit dem Zyklopen anlegen wird.

Gedreht wird unter anderem in Marokko, wo man sogar ein riesiges trojanisches Pferd für die Dreharbeiten gebaut haben soll. Für weitere Infos über die ambitionierte Produktion wendet ihr euch am besten an unseren Alleswisser-Artikel.

Wann kommt Christopher Nolans The Odyssey ins Kino?

In Deutschland soll uns Nolans Abenteuer-Epos The Odyssey am 16. Juli 2026 erreichen. Unbekannt ist aktuell aber noch, welche Stationen der epischen Odyssee durch den Film ins Kino kommen. Bisher wissen wir hauptsächlich von einem (nicht-computeranimierten) Zyklop und dem besagten Pferdetrick aus Troja.