Neue Bilder von Christopher Nolans Abenteuer-Epos enthüllen angeblich den berühmtesten Trick aller Zeiten – aber Fans kritisieren einen Fehler

Von den Dreharbeiten zu Christopher Nolans neuem Abenteuerfilm The Odyssey gibt es weitere Bilder. Angeblich zeigen sie die größte Kriegslist aller Zeiten. Manche Fans zweifeln allerdings am Inhalt.

Die Odyssee ist eines der größten Epen der Menschheitsgeschichte. Sie zu verfilmen, wird selbst im Leben von Regie-Star Christopher Nolan eine einmalige Chance sein. Ergo packt er womöglich auch Elemente in seinen Film, die nur am Rande mit der großen Heimreise seines Helden Odysseus (Matt Damon) zu tun haben: Weitere Bilder vom Set enthüllen angeblich das Trojanische Pferd.

Zeigt Christopher Nolan hier die größte Kriegslist der Menschheitsgeschichte?

Gleich mehrere Bilder vom Set in Marokko zeigen eine riesige, teilweise verhüllte Pferdestatue. Während manche Fans auf X in dem Aufbau sofort das Trojanische Pferd erkennen wollen, könnte es sich für andere um eine reguläre Skulptur handeln.

In den Kommentaren geben manche zu bedenken, dass das Trojanische Pferd nicht Teil der Odyssee sei und es sich dementsprechend bei der Statue nicht um die berühmte Skulptur handeln kann. Tatsächlich kommt das Pferd als Odysseus' große Kriegslist in der Ilias vor, die von der Wende im Trojanischen Krieg erzählt: Mithilfe eines riesigen Standbildes, in dessen hölzernem Bauch Soldaten verborgen waren, gelangten die Griechen in die Stadt und entschieden den Konflikt für sich.

Offiziell bestätigt ist die Funktion der Statue auf den Set-Bildern nicht. Grundsätzlich scheint aber nichts gegen die Verwendung des Trojanischen Pferdes in The Odyssey zu sprechen. Immerhin hat Nolan bisher keine Aussage darüber getroffen, in welchem Rahmen er die Heimreise seines Helden erzählen will. Es wäre beispielsweise gut möglich, dass im Film Rückblenden an den Trojanischen Krieg vorkommen oder der Film mit der Einnahme der berühmten Stadt beginnt.

Wann kommt Christopher Nolans Abenteuer-Epos The Odyssey ins Kino?

The Odyssey wird am 16. Juli 2026 in die deutschen Kinos kommen. Vor der Kamera sind neben Matt Damon unter anderem Tom Holland, Zendaya und Charlize Theron zu sehen.