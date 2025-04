Er hatte 52 Euro auf dem Konto und brauchte 39 davon, um zum Casting zu kommen: Heute kennt ihn jeder Filmfan

Ein Star Wars-Star war vor seiner Besetzung im Sci-Fi-Franchise nahezu völlig unbekannt – und noch dazu pleite. Sein Bankkonto füllten nur 45 britische Pfund.

Für John Boyega war seine Rolle als Stormtrooper Finn in Star Wars 7: Das Erwachen der Macht der ganz große Durchbruch als Schauspieler. Vorher hangelte er sich von Vorsprechen zu Vorsprechen – und hielt sich auch finanziell nur mit Mühe über Wasser. Wie er jetzt in einem Interview verriet, war seine Lage vor seinem Eintritt in das ikonische Sci-Fi-Franchise jedoch besonders prekär.

Star Wars-Star John Boyega war vor seinem Sci-Fi-Casting pleite

John Boyega sprach kürzlich bei einer Fan-Convention in Chicago über seine Zeit vor der Star Wars-Reihe, wie People berichtet. Dabei erinnerte er sich an das aufregende Casting mit Regisseur J.J. Abrams und wie es zur Zusage gekommen war. Als Abrams ihm nach zahlreichen Vorsprechen eine E-Mail sendete und ihn zum Essen einlud, überlegte sich Boyega folgenden Schlachtplan:

Ich habe so oft vorgesprochen, das hat mir ein bisschen die Würde genommen. Also habe ich entschieden, so zu tun, als sei ich beschäftigt, wisst ihr, wenn man vorgibt, keine Zeit zu haben. 'Ich habe andere Sachen zu tun, J.J.'

Und er meinte, 'Wo bist du?' Und ich sagte, 'Ich bin bei dieser Kunstausstellung in Greenwich, Mann. Ich bin sehr, sehr beschäftigt. Wo bist du?' Und er meinte, 'Nun, ich bin in Mayfair in einem Restaurant. Ich muss mit dir sprechen. Wir werden über etwas sehr Wichtiges sprechen.'

Also willigte Boyega ein – doch es gab ein Problem:

Und ich meinte, 'Okay, okay, ich werde da sein.' Zu der Zeit hatte ich 45 Pfund [umgerechnet 52 Euro] auf dem Konto. Es hat 33 Pfund und 83 Pence [umgerechnet etwa 39 Euro] gebraucht, um zu J.J. zu kommen. Das könnt ihr euch jetzt ausrechnen.

Boyega ging schwer nervös in das Gespräch hinein, dachte sich jedoch auch im Falle einer Absage: "Zumindest lädt er mich zum Essen ein." Aber natürlich kam es ganz anders und Boyega bekam die Rolle.

Wie er dem Publikum in Chicago erzählte, sei "der Moment eingefroren", als Abrams ihm persönlich die Zusage gab. Sein Leben sollte sich ab diesem Moment für immer verändern. Der britische Schauspieler war in allen drei Teilen der Sequel-Trilogie von Star Wars an der Seite von Daisy Ridley und Adam Driver zu sehen. Alle drei Filme könnt ihr bei Disney+ im Abo streamen.