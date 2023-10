"Er stiehlt es bloß zurück": Mit diesem Hinweis seht ihr Lupin bei Netflix mit völlig neuen Augen

Lupin-Held Assane glänzt seit drei Staffeln mit Diebestouren auf Netflix, die manche Fans fragwürdig finden. Serien-Macher George Kay hat darauf eine gute Antwort.

Lupin bestielt Rentnerin auf Netflix und das ist auch gut so

Lupin hat einfach Charme. Damit ist nicht nur der Netflix-Hit von George Kay gemeint, der kürzlich Teil 3 bekommen hat. Auch Protagonist und Lupin-Verehrer Assane ( Omar Sy ) hat Flair im Übermaß. Dabei sind seine Taten alles andere als moralisch astrein, etwa wenn er eine gebrechliche Rentnerin um ihr Hab und Gut bringt. Allen, die sich an solchen Szenen stören,

Im Gespräch mit Vanity Fair erläutert Kay, wie er die Details von Assanes Diebstählen nutzt, um Gesellschaftskritik zu üben. So wird der Held in einer Szene als Hausmeister quasi unsichtbar, weil die feine Gesellschaft ihn ignoriert. In einer anderen bestiehlt einer eine hilflose 80-jährige. Kay erklärt:

Das wäre natürlich ein Unding, selbst wenn du dabei grinst und charmant bist. Aber ihr Eigentum wurde zuerst aus Afrika gestohlen, in der Vergangenheit auf koloniale Art geplündert. Er stiehlt es bloß zurück. Man kann viele Botschaften unterbringen, wenn man ein packendes Abenteuer drumherum baut.

Die Serie erfreut sich in jedem Falle ungebrochener Beliebtheit. Eine Fortsetzung ist bisher nicht bestätigt, nach dem schockierenden Staffel 3-Ende auf Netflix werden dennoch Millionen von Fans nach einer Auflösung gieren.

