Absoluter Sci-Fi-Geheimtipp wird endgültig zum Sorgenkind: Foundation verliert nach Budget-Problemen jetzt auch eine der wichtigsten Kräfte

Die 3. Staffel von Apples Sci-Fi-Serie Foundation steckt in der Krise. Nach Berichten über Drehstopps und Budget-Kürzungen soll jetzt auch der Co-Schöpfer als Showrunner in den Hintergrund treten.

Beim Streaming-Dienst Apple TV+ hat sich die bildgewaltige Serie Foundation zum Sci-Fi-Geheimtipp entwickelt. Nach bislang 2 Staffeln steckt die Produktion zurzeit aber in einer Krise. Grund war bisher vor allem der große Hollywood-Doppelstreik 2023. Jetzt sind neue Probleme dazugekommen, die Foundation endgültig zum Science-Fiction-Sorgenkind machen.

Foundation-Showrunner tritt bei Sci-Fi-Serie wohl kürzer

Wie der Hollywood Reporter berichtet, soll Foundation-Co-Schöpfer David S. Goyer in seiner Rolle als Showrunner bei der Serie ab sofort in den Hintergrund treten. Es ist nicht klar, in welchem Ausmaß die Produktion davon betroffen sein wird. Seine Entscheidung soll aber mit Unstimmigkeiten über das Budget der 3. Staffel zusammenhängen, die bisher zur Hälfte abgedreht ist.

Anfang Februar berichteten wir bereits darüber, dass die geplante Fortsetzung der Produktion in Polen und Tschechien aufgrund von Produktionshindernissen und einer Überarbeitung des Budgets verzögert werden musste. Am 6. März 2024 soll der Dreh jetzt weitergehen, doch die Beteiligung von Goyer ist noch unklar.

Laut dem Hollywood Reporter ist auch offen, ob Goyer noch weitere Foundation-Folgen als Regisseur drehen wird. Bisher inszenierte Goyer drei Episoden der ersten beiden Staffeln des Sci-Fi-Geheimtipps.

Sci-Fi-Sorgenkind: Wann startet Foundation Staffel 3?

Die verschiedenen Probleme rund um den Dreh der Sci-Fi-Serie dürften auch den Release von Staffel 3 verzögern. Wenn die Produktion im März fortgesetzt werden kann, erscheinen neue Episoden von Foundation voraussichtlich irgendwann 2025.