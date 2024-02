Rückschlag für eine der derzeit besten Sci-Fi-Serien: Staffel 3 von Foundation schon zum zweiten Mal gestoppt

Bei Apple TV+ begeistert die bildgewaltige Science-Fiction-Serie Foundation seit zwei Staffeln. Die Produktion von Staffel 3 steckt jedoch jetzt in der Krise.

Das Science-Fiction-Epos Foundation zählt zu den größten Genre-Geheimtipps der letzten Jahre. Die Moviepilot-Redaktion wählte die bildgewaltige Produktion von Apple TV+ auf Platz 29 der besten Sci-Fi-Serien seit 2000.

Die Weltraum-Saga nach Isaac Asimovs Roman-Vorlage erzählt eine Jahrhunderte umspannende Geschichte über eine Gruppe von Außenseitern, die sich gegen das mächtige Galaktische Imperium auflehnen. Eine 3. Staffel wurde längst bestellt, doch jetzt wurden die Dreharbeiten schon zum zweiten Mal gestoppt.

Die 3. Staffel der Sci-Fi-Serie Foundation kann nicht wie geplant gedreht werden

Wie aus einem Bericht von Deadline hervorgeht, können die Dreharbeiten zur kommenden 3. Staffel nicht wie geplant fortgesetzt werden. Bereits im Mai 2023 liefen die Kameras für die neuen Folgen in Prag an. Wenig später folgte im Zuge des Schauspielstreiks in Hollywood der vorzeitige Abbruch. Seitdem steht die Produktion still.

Hier könnt ihr den Trailer zu Foundation Staffel 2 schauen:

Foundation - S02 Trailer (Deutsch) HD

Planmäßig sollte es diesen Februar in Polen und Tschechien mit der Produktion weitergehen. Bereits angereiste Schauspielende und Crew-Mitglieder wurde nun darüber informiert, sich wieder auf die Heimreise zu begeben. Grund für die kurzfristige Verschiebung sollen Produktionshindernisse und eine Überarbeitung des Budgets sein. Nähere Details sowie ein neuer Drehtermin sind nicht bekannt.

Sci-Fi-Fans müssen länger warten: Wann startet Foundation Staffel 3?

Aufgrund der Produktionsverzögerungen müssen sich Fans der Serie Foundation auf eine besonders lange Wartezeit einstellen. Als Referenz können wir dabei die Arbeiten an Staffel 2 heranziehen. Deren Dreharbeiten dauerten ungefähr ein Jahr, gefolgt von einem Jahr der Post-Produktion.

Im schlimmsten Fall könnte Staffel 3 erst Ende 2025 oder Anfang 2026 bei Apple TV+ zu sehen sein. Selbst wenn die Dreharbeiten bald wieder anlaufen, ist ein Start der neuen Folgen in diesem Jahr ausgeschlossen. Ein Grund für die extreme Zeitspanne zwischen den Staffeln ist neben der langen Drehphase auch die Arbeit an den aufwendigen visuellen Effekten.

