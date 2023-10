"Erschütterung im Universum": Der NCIS-Ausstieg von Cote de Pablo schockierte die Crew, dabei waren ihre Gründe absolut nachvollziehbar

Navy CIS-Fans trauern Ziva David immer noch hinterher. Aber auch der Crew und der Senderleitung fiel es schwer, den Ausstieg von Cote de Pablo zu akzeptieren, wie aus einem neuen Bericht hervorgeht.

Der NCIS-Ausstieg von Cote de Pablo ist sagenumwoben. Die Darstellerin verkörperte mit der Agentin Ziva David eine der beliebtesten Figuren der Serie. Vor kurzem gaben die wichtigsten NCIS-Köpfe im Hollywood Reporter ein Interview zum 20. Jubiläum der Serie. Darin wurde deutlich, wie schwerwiegend der Exit der Schauspielerin wirklich war.

"Konnte es nicht glauben": Wie die NCIS-Crew auf Cote de Pablos Ausstieg reagierte

Der NCIS-Produzent Charles Floyd Johnson Johnson hatte jahrelang versucht, die Schauspielerin von ihrer Entscheidung abzubringen: "Sie war an einem Punkt angelangt, an dem sie weiterziehen wollte. Sie war acht Jahre in der Sendung, und ich hatte ein oder zwei Jahre vor ihrem Ausstieg ein Gespräch mit ihr, in dem sie sagte: 'Ich weiß nicht, ob ich das für immer machen will'."

Auf Überredungsbemühungen wie "Oh, Cote, bitte, komm schon. Es ist eine so erfolgreiche Sendung. Was willst du denn machen?" reagierte die Schauspielerin eher kühl – und vor der 10. Staffel schließlich mit dem Entschluss, die Serie wirklich zu verlassen. Ein Schock für die Crew und die Sender-Leitung. Die ehemalige CBS-Präsidentin Nina Tassler erinnert sich an ihre Reaktion:

Als Cote ging, gab es im wahrsten Sinne des Wortes eine Erschütterung im Universum. Aber auch hier hat die Show ihren Weg nach vorne gefunden.

CBS Cote de Pablo als Ziva David

Was war der Grund für Cote de Pablos Ausstieg?

NCIS und Cote de Pablo trennten sich nicht im Guten. Im Jahr 2016 begründete die Schauspielerin ihren Ausstieg unter anderem mit mangelnder Wertschätzung:

Ich habe acht Jahre lang an Ziva gearbeitet und dann hatte ich das Gefühl, dass die Figur nicht mit dem Respekt behandelt wurde, den sie verdiente. Sie wollten [Ziva] nach Israel zurückschicken und sie zu einer unglücklichen, elenden Frau machen. Ich fand das nicht fair. Ich habe ihnen gesagt, dass ich nicht zurückkommen werde, bis jemand etwas wirklich Fantastisches für Ziva schreiben kann.

Dieser Wunsch wurde ihr immerhin erfüllt: Cote de Pablo absolvierte nach ihrem Ausstieg verschiedenen Gastauftritte in NCIS.

Mehr zum Thema:

Neben Cote de Pablo: Das sind die größten NCIS-Ausstiege

NCIS musste im Laufe seiner Geschichte regelmäßig Ausstiege von langjährigen Figuren kompensieren. Hier eine Auswahl:

Sasha Alexander (Caitlin "Kate" Todd) - stieg in Staffel 2 aus

Michael Weatherly (Anthony „Tony“ DiNozzo) - stieg in Staffel 13 aus

Pauley Perrette ( Abby Sciuto ) - stieg in Staffel 15 aus

Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) - stieg in Staffel 19 aus



Die nächste neue Folge von NCIS läuft am kommenden Dienstag, 17. Oktober, um 20.15 Uhr bei Sat.1. Am heutigen Freitag gibt es bei Kabel 1 Wiederholungen.