Erste Avatar-Bilder von Jake Sully aus dem Jahr 2006 (!) enthüllt – und sie könnten nicht weiter weg von Teil 2 sein

Zur Avatar-Figur von Sam Worthington wurden erste Konzept-Entwürfe von 2006 enthüllt. Sie verdeutlichen vor allem den gewaltigen technischen Fortschritt im Vergleich zu damals.

James Camerons Mega-Blockbuster Avatar 2: The Way of Water ist vor allem so erfolgreich, weil er das Publikum in eine beeindruckende visuelle Welt eintauchen lässt. Der Regisseur arbeitet jahrelang an den technischen Effekten, um sich ständig selbst zu übertreffen, und der Erfolg gibt ihm jedes Mal recht.

Jetzt sind Konzept-Entwürfe zum ersten Avatar-Teil für Hauptfigur Jake Sully (Sam Worthington) als Na’vi aufgetaucht. Sie zeigen nochmal deutlich, wie sehr sich die Technik bis heute weiterentwickelt hat.

Avatar-Konzept-Bilder sehen billig im Vergleich zu Teil 2 aus

Laut Screen Rant hat der Künstler Joseph C. Pepe auf Instagram neue Konzept-Entwürfe zu Avatar geteilt, die eine frühe Version von Jake Sully zeigen:

Neben der deutlich dunkelblaueren Farbe zeigen die Bilder nochmal den technischen Sprung, wenn man sich Jake Sullys Na’vi jetzt im Sci-Fi-Sequel anschaut. Im Vergleich zum Entwurf von 2006 kommt die aktuelle Version der Avatar-Figur beeindruckend und fast schon fotorealistisch animiert daher.

Wann kommt Avatar 3 ins Kino?

Mehr von Jake Sully und dem Planeten Pandora sehen wir im nächsten Teil von James Camerons Sci-Fi-Universum. Avatar 3 soll am 18. Dezember 2024 ins Kino kommen.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

